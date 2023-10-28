5 Tokoh Ini Lahir di Hari Sumpah Pemuda, Rupanya Tidak Hanya Ganjar Pranowo

JAKARTA - Bagi bangsa Indonesia, 28 Oktober merupakan salah satu tanggal bersejarah yang dirayakan secara istimewa sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa yang digerakkan oleh para pemuda pada zaman itu yang memiliki tekad untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Ternyata pada tanggal yang sama, juga merupakan hari lahir Cawapres Perindo Ganjar Pranowo.

Peringatan Sumpah Pemuda pada tanggal tersebut juga menjadi momen penting untuk memperkuat ikatan keluarga dan persahabatan di antara warga Indonesia, mempromosikan kerukunan dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.Ikrar Sumpah Pemuda tetap dipegang tinggi oleh negara sebagai wujud penghargaan terhadap jasa para pemuda yang menjadi tulang punggung perkembangan bangsa dan pemersatu bangsa.

Salah satu tokoh yang berulang tahun pada Hari Sumpah Pemuda adalah Calon Presiden, Ganjar Pranowo. Melalui akun Instagram pribadinya, @ganjar_pranowo, Ganjar mengungkapkan harapannya bagi generasi muda saat ini

"Persatuan memang menjadi mantra paling ampuh di negeri ini. Bukan hanya geografis, dia juga menjadi pengikat jiwa dan cita-cita. Dan pemuda jadi aktor utamanya," tulis Ganjar dalam uggahan Instagramnya (28/10/2023).

Ganjar Pranowo berharap agar generasi muda Indonesia terus menjaga semangat perjuangan dan mendukung anak-anak Indonesia dalam meraih cita-cita mereka.

Namun, ternyata bukan hanya Ganjar Pranowo yang memiliki semangat juang yang sama dengan para pemuda saat mendeklarasikan Sumpah Pemuda.

Bila masyarakat Indonesia kini merayakan hari sumpah pemuda, terdapat sejumlah tokoh terkenal dan berpengaruh lainnya sedang merayakan hari kelahiran mereka.

Tokoh-tokoh ini juga akrab di kalangan anak muda karena memberikan sumbangsih yang tak ternilai kepada generasi muda.

Siapa sajakah mereka? Berikut daftar lengkapnya:

1. Bill Gates

Pendiri Microsoft yang dikenal secara internasional, Bill Gates, lahir pada 28 Oktober 1955 di Washington, Amerika Serikat. Selain kesuksesannya dalam dunia teknologi, ia juga dikenal karena kegiatan filantropisnya.

Kreativitas dan pengembangan teknologi oleh para pemuda saat ini mungkin tidak akan tercapai. Pasalnya, software yang dicpitakan oleh Bill Gates ini menjadi makanan sehari-hari anak muda saat ini

2. K.H. Maimun Zubair

K.H. Maimun Zubair, seorang ulama kenamaan Indonesia yang juga dikenal sebagai politisi ulung, lahir pada 28 Oktober.

Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, dan telah menduduki berbagai posisi penting dalam dunia politik tanah air.

Eksistensi K.H. Maimun Zubair telah menginspirasi berbagai anak muda yang mendalami pendidikan keagamaan khususnya Pondok-pondok pesantren.

3. Ganjar Pranowo

Calon Presiden yang lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, pada 28 Oktober 1968 ini dikenal sebagai politisi yang sukses dan populer berkat kepemimpinannya sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Dirinya juga Poeuler di kalangan muda karena mampu menciptakan ragam inovasi yang mendukung potensi anak muda.

Kini Ganjar sedang berjuang untuk menjadi Presiden RI selanjutnya dalam Pilpres 2024.