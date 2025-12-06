Advertisement
EDUKASI KAMPUS

Adu Pendidikan Muhaimin Iskandar dan Raja Juli, Ternyata Berbeda Latar Belakang

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |11:15 WIB
JAKARTA – Adu pendidikan antara Muhaimin Iskandar dan Raja Juli Antoni kini menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh seruan tobat nasuha dari Cak Imin kepada tiga menteri, salah satunya Raja Juli.

Menurut Cak Imin, kerusakan lingkungan serta bencana alam terjadi karena dua faktor: kesalahan manusia dan lemahnya perencanaan maupun antisipasi pemerintah.

“Hari ini saya berkirim surat kepada Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama melakukan evaluasi total terhadap seluruh kebijakan dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan pemerintah. Bahasa NU-nya, taubatan nasuha,” ujar Cak Imin.

Menanggapi hal tersebut, Raja Juli mengungkapkan bahwa Cak Imin telah meminta maaf kepadanya.

“Saya Alhamdulillah sudah mendapat WA dari Gus Imin. Beliau menyampaikan permintaan maaf kepada saya dan mengatakan bahwa bukan itu maksudnya,” kata Raja Juli.

