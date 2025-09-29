Siapakah Letkol Untung dan Apa Perannya di G30S/PKI?

JAKARTA – Siapakah Letnan Kolonel Untung dan apa perannya di G30S/PKI? Nama Letnan Kolonel Untung Syamsuri tercatat dalam sejarah sebagai salah satu tokoh utama dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Ia dikenal sebagai Komandan Batalyon I Resimen Tjakrabirawa yang memimpin pasukan pada peristiwa tersebut.

Letnan Kolonel Untung lahir di Kedungbajul, Kebumen, Jawa Tengah, pada 3 Juli 1926. Ia merupakan lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) Semarang dan satu angkatan dengan Leonardus Benyamin (LB) Moerdani. Pada masa pendidikannya, Untung dikenal bersaing ketat dengan Moerdani, yang kelak juga menempati posisi penting di TNI.

Nama aslinya adalah Kusmindar alias Kusman, yang kemudian berganti menjadi Untung setelah menamatkan pendidikan militernya. Sebelum masuk ke Tjakrabirawa, Untung pernah menjadi Komandan Batalyon 454/Banteng Raiders yang berbasis di Srondol, Semarang. Satuan ini dikenal memiliki reputasi tinggi di kalangan pasukan infanteri.

Selain itu, ia juga pernah bertugas dalam operasi pembebasan Irian Barat bersama LB Moerdani, meskipun penugasan tersebut tidak berlangsung lama karena gencatan senjata pada tahun 1962.

Keterlibatan dalam Peristiwa G30S/PKI