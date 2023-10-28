Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Pesan Haru Keluarga Mohammad Yamin Tokoh Sumpah Pemuda untuk Generasi Milenial

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |17:45 WIB
Ini Pesan Haru Keluarga Mohammad Yamin Tokoh Sumpah Pemuda untuk Generasi Milenial
Sosok M Yamin Tokoh Sumpah Pemuda di mata keluarga (Foto: Kemendikbudristek/UI)
A
A
A

JAKARTA - Mohammad Yamin merupakan tokoh paling penting dalam momentum Sumpah Pemuda pada 1928. Keluarganya memiliki pesan tulus kepada generasi muda untuk meneruskan semangat perjuangan sang tokoh. 

Mohammad Yamin menjadi tokoh penting dalam perumusan Sumpah Pemuda. Terutama di saat Kongres Pemuda II yang diadakan pada 27-28 Oktober 1928.

Dia adalah tokoh yang membuat Ikrar Pemuda yang sekarang disebut sebagai Sumpah Pemuda, yaitu "Bertanah Air, Berbangsa, dan Menjunjung Bahasa Persatuan Indonesia". Yamin adalah tokoh nasional yang lahir di Tawali, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 22 Agustus 1903.

 BACA JUGA:

Dalam peringatan Sumpah Pemuda, ratusan pemuda yang mewakili siswa SMA/SMK se-DKI Jakarta serta masyarakat umum juga ikut serta untuk mengikuti kegiatan upacara Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10/2023). Pihak keluarga Mohammad Yamin juga menghadiri acara itu. 

Cicit Mohammad Yamin, Rania Maheswari Yamin mengatakam pentingnya bagi generasi muda saat ini untuk mempertahankan kemerdekaan dengan merawat budaya warisan dan sejarah bangsa Indonesia. Rania menyampaikan suatu pesan tulus untuk anak muda.

 BACA JUGA:

"Anak muda zaman sekarang tetap melestarikan atau mempertahankan eksistensi kemerdekaan mereka, harus tetap berinovasi dan kreatif. Intinya, lakukan yang menurut itu baik untuk negara Indonesia," tuturnya di lokasi. 

"Generasi milenial untuk menggali pertemuan serupa demi melestarikan semangat Sumpah Pemuda," katanya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173254/letkol_untung-ISa5_large.jpg
Siapakah Letkol Untung dan Apa Perannya di G30S/PKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/624/3084166/sejarah-hari-pahlawan-10-november-EwFTDwbgRc.jpg
Sejarah Hari Pahlawan 10 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/65/3049123/mengenal-sosok-yang-berjuang-meluruskan-sejarah-wr-soepratman-TfVXUBuEID.jpg
Mengenal Sosok yang Berjuang Meluruskan Sejarah WR Soepratman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/337/3040826/panglima_tni_jenderal_soedirman-Ydpm_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman Nyaris Gugur saat Disergap Pasukan Sekutu Belanda di Trenggalek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/337/3040293/kerajaan-KTpO_large.jpg
Kisah Nagarakretagama dan Pararaton yang Catat Dua Sejarah Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/612/3030629/kissing_day-L0k5_large.jpg
Sejarah Hari Ciuman Internasional yang Diperingati Tiap 6 Juli
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement