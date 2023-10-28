Ini Pesan Haru Keluarga Mohammad Yamin Tokoh Sumpah Pemuda untuk Generasi Milenial

JAKARTA - Mohammad Yamin merupakan tokoh paling penting dalam momentum Sumpah Pemuda pada 1928. Keluarganya memiliki pesan tulus kepada generasi muda untuk meneruskan semangat perjuangan sang tokoh.

Mohammad Yamin menjadi tokoh penting dalam perumusan Sumpah Pemuda. Terutama di saat Kongres Pemuda II yang diadakan pada 27-28 Oktober 1928.

Dia adalah tokoh yang membuat Ikrar Pemuda yang sekarang disebut sebagai Sumpah Pemuda, yaitu "Bertanah Air, Berbangsa, dan Menjunjung Bahasa Persatuan Indonesia". Yamin adalah tokoh nasional yang lahir di Tawali, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 22 Agustus 1903.

Dalam peringatan Sumpah Pemuda, ratusan pemuda yang mewakili siswa SMA/SMK se-DKI Jakarta serta masyarakat umum juga ikut serta untuk mengikuti kegiatan upacara Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10/2023). Pihak keluarga Mohammad Yamin juga menghadiri acara itu.

Cicit Mohammad Yamin, Rania Maheswari Yamin mengatakam pentingnya bagi generasi muda saat ini untuk mempertahankan kemerdekaan dengan merawat budaya warisan dan sejarah bangsa Indonesia. Rania menyampaikan suatu pesan tulus untuk anak muda.

"Anak muda zaman sekarang tetap melestarikan atau mempertahankan eksistensi kemerdekaan mereka, harus tetap berinovasi dan kreatif. Intinya, lakukan yang menurut itu baik untuk negara Indonesia," tuturnya di lokasi.

"Generasi milenial untuk menggali pertemuan serupa demi melestarikan semangat Sumpah Pemuda," katanya.