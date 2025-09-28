Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Final OSN 2025 Jenjang SMA Digelar Oktober, Berikut Jadwal Lengkapnya

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Minggu, 28 September 2025 |13:31 WIB
JAKARTA - Para pelajar berprestasi dari seluruh Indonesia akan segera memasuki tahap akhir kompetisi Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025 jenjang SMA/SMK/MA/MAK. Ajang bergengsi yang rutin digelar setiap tahun ini menjadi wadah lahirnya talenta terbaik bangsa di bidang sains.

Berdasarkan jadwal resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Prestasi Nasional, babak final OSN 2025 tingkat SMA akan dilaksanakan pada 6–12 Oktober 2025. Tahun ini, Malang, Jawa Timur, ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan.

Sebelumnya, rangkaian seleksi sudah dimulai sejak pertengahan tahun. Uji coba tingkat kabupaten/kota berlangsung pada 3–4 Juni 2025, disusul seleksi resmi pada 24–25 Juni 2025. Lalu, peserta yang lolos mengikuti uji coba tingkat provinsi pada 13–14 Agustus 2025, dan seleksi tingkat provinsi dilaksanakan pada 19–21 Agustus 2025.

Setelah melalui tahapan panjang tersebut, siswa terbaik kini bersiap melangkah ke babak final nasional. Mereka akan berkompetisi dalam berbagai bidang sains, mulai dari Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Informatika, hingga Ekonomi.

Kemendikbudristek menegaskan, OSN bukan hanya ajang mencari medali, melainkan juga sarana mengasah daya pikir kritis, kreativitas, serta sportivitas. Dengan semangat ini, diharapkan lahir generasi emas yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Telusuri berita edukasi lainnya
