Ini Cara Cek Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026

Cara Cek Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026. (Foto: Freepik)

CARA cek pengumuman seleksi administrasi PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026 dapat diketahui dalam artikel ini. Kementerian Sosial (Kemensos) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat 2026 pada Rabu, 24 Juni 2026.

Pengumuman ini tentunya dinantikan banyak pihak. Sebab, PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026 dapat antusias besar juga.

1. PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026

PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026 dapat diakses secara daring melalui laman resmi Kemensos maupun portal SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Peserta yang telah mengikuti tahap pendaftaran dan seleksi administrasi dapat memeriksa status kelulusan masing-masing dengan login ke akun yang digunakan saat mendaftar atau melalui dokumen pengumuman yang diterbitkan Kemensos.

Peserta dapat mengecek hasil seleksi melalui akun SSCASN dengan langkah berikut:

Buka portal SSCASN BKN di SSCASN BKN.

Login menggunakan NIK, password, dan kode captcha.

Masuk ke menu pengumuman hasil seleksi PPPK Sekolah Rakyat.

Lihat atau unduh hasil seleksi administrasi yang tersedia di dashboard akun.

2. Cara Cek Hasil Seleksi di Laman Kemensos

Selain melalui SSCASN, peserta juga dapat mengecek pengumuman melalui situs resmi Kemensos:

Kunjungi Kementerian Sosial RI.

Pilih dokumen "Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026".

Gunakan fitur pencarian (Ctrl+F) untuk mencari nama peserta.

Periksa keterangan hasil seleksi yang tertera pada dokumen pengumuman.