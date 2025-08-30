Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Siswa Siswi Sekolah Rakyat Dapat Uang Saku? Ini Faktanya

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Sabtu, 30 Agustus 2025 |12:25 WIB
Apakah Siswa Siswi Sekolah Rakyat Dapat Uang Saku? Ini Faktanya
Apakah Siswa Siswi Sekolah Rakyat Dapat Uang Saku? Ini Faktanya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah siswa siswi sekolah rakyat dapat uang saku? Ini faktanya. Pertanyaan mengenai fasilitas yang diterima siswa Sekolah Rakyat, termasuk uang saku, menjadi perbincangan hangat. Banyak yang berharap program pendidikan gratis ini juga mencakup dukungan finansial untuk kebutuhan sehari-hari siswa.

Berdasarkan keterangan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, pemberian uang saku bagi siswa Sekolah Rakyat masih dalam tahap pertimbangan dan belum menjadi program resmi. Pemerintah sedang memikirkan hal ini sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa ide uang saku muncul sebagai bentuk dukungan finansial yang diperlukan pada kondisi tertentu, bukan untuk kebutuhan harian. Contohnya, saat siswa mendapatkan waktu rekreasi atau libur nasional seperti Lebaran atau Hari Natal, mereka memerlukan uang untuk biaya perjalanan pulang ke rumah.

Fasilitas Lengkap yang Sudah Disediakan

Meskipun uang saku masih dipertimbangkan, siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat sudah mendapatkan berbagai fasilitas gratis yang sangat memadai. Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memastikan kebutuhan dasar siswa terpenuhi, sehingga mereka bisa fokus pada proses pembelajaran.

Berikut adalah fasilitas yang sudah tersedia bagi siswa Sekolah Rakyat:

  • Lingkungan sekolah yang kondusif, mendukung pembelajaran dan pertumbuhan karakter.
  • Tempat tinggal di asrama secara gratis.
  • Paket seragam sekolah.
  • Makanan bergizi, yang juga terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.
  • Akomodasi.
  • Pembinaan karakter.

Dengan fasilitas penunjang yang lengkap ini, biaya pendidikan dan operasional per siswa di Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai sekitar Rp48 juta per tahun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/624/3158039/sekolah-ITec_large.jpg
Perbedaan Jam Belajar Sekolah di Negara Asia, Indonesia Paling Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/624/3155688/sekolah-LF6C_large.jpg
Apa Perbedaan Sekolah Rakyat dengan Sekolah Umum? Ini 5 Perbedaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/624/3150571/100_sekolah_rakyat_siap_beroperasi_di_juli_2025_saat_tahun_ajaran_baru-kbo2_large.jpg
100 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Juli 2025 saat Tahun Ajaran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169434//presiden_prabowo_subianto_mengganti_menteri_koperasi_budi_arie-VtdU_large.jpg
Kisah dan Fakta Budi Arie Kena Reshuffle, dari Tak Tahu hingga Digantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/470/3169196//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-AU3b_large.jpg
Ternyata Rumah Mahal Jadi Penyebab Anak Muda di Jakarta Tak Berani Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3163047//presiden_prabowo-UMWG_large.jpg
Prabowo: Indonesia Surplus Beras, Petani Senyum Harga Gabah Stabil
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement