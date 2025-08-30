Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Sekolah Rakyat Setara dengan Apa?

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Sabtu, 30 Agustus 2025 |10:02 WIB
Sekolah Rakyat Setara dengan Apa?
Sekolah Rakyat Setara dengan Apa? (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Sekolah rakyat setara dengan apa? Program Sekolah Rakyat, yang baru diluncurkan oleh pemerintah, menjadi alternatif pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk memberikan masa depan yang lebih baik dan memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah Rakyat memberikan pendidikan yang setara dengan sekolah umum, karena menggunakan Kurikulum Nasional yang sama.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mencolok dalam berbagai aspek yang menjadikannya unik dan lebih berfokus pada pemberdayaan siswa dari keluarga termiskin.

Perbedaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Biasa

Meskipun kualitasnya setara dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat memiliki pendekatan dan fasilitas yang berbeda, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa dari keluarga kurang mampu.

1.       Kurikulum dan Pendekatan Belajar

Sekolah Rakyat menggunakan Kurikulum Nasional, tetapi dengan pendekatan yang lebih personal dan fleksibel. Sekolah ini menerapkan sistem Multi Entry-Multi Exit, yang memungkinkan siswa untuk masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan dan capaian belajarnya masing-masing.

Kurikulum ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan akademik, untuk menyetarakan kesiapan siswa dari berbagai latar belakang sebelum memulai pendidikan formal. Selain itu, siswa juga dibekali keterampilan yang relevan dengan potensi mereka, sebagai persiapan jika tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

2.       Biaya dan Akses Pendidikan

Perbedaan yang paling menonjol adalah biaya pendidikan yang 100% gratis. Seluruh biaya, termasuk asrama, makan, seragam, dan kebutuhan dasar lainnya, ditanggung penuh oleh negara. Ini sangat berbeda dengan sekolah umum, baik negeri maupun swasta, yang mungkin hanya memberikan pembebasan biaya terbatas atau membebankan biaya tambahan kepada orang tua.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
