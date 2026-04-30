Wamen Fajar: Sekolah Rakyat Wujudkan Filosofi Presiden

JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan optimisme bahwa Program Sekolah Rakyat (SR) dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan.

Hal tersebut disampaikan dalam acara “Perjalanan Satu Tahun Program Sekolah Rakyat: Capaian Strategis dan Sinergi Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta.

Wamen Fajar menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata tiga filosofi Presiden Prabowo, yakni memuliakan wong cilik, menjangkau yang tidak terjangkau, dan memberi kemungkinan bagi mereka yang sebelumnya dianggap tidak mungkin.

“Beberapa waktu lalu, saya melihat langsung Sekolah Rakyat di Cibadak, Sukabumi, dan Sekolah Rakyat di Lombok Barat. Saya berinteraksi langsung dengan siswa, melihat proses pembelajaran di kelas, dan merasakan ada aura optimisme serta kepercayaan diri yang kuat. Anak-anak mulai punya mimpi,” ujar Wamen Fajar.

Wamen Fajar menegaskan, Kemendikdasmen di bawah kepemimpinan Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat, mulai dari penyusunan kurikulum, modul ajar, penyiapan guru, hingga penjaminan standar mutu pendidikan.

