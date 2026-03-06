Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pesan Wamen Fajar ke Siswa Sekolah Rakyat: Jangan Pernah Ragu Bermimpi Besar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |19:08 WIB
Pesan Wamen Fajar ke Siswa Sekolah Rakyat: Jangan Pernah Ragu Bermimpi Besar
Pesan Wamen Fajar ke Siswa Sekolah Rakyat: Jangan Pernah Ragu Bermimpi Besar (Foto: Kemendikdasmen)
JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang mencerminkan pelembagaan sila ke- 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, melalui perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Hal tersebut disampaikan Wamen Fajar saat mengunjungi Sekolah Rakyat Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/3/2026), sekaligus berdialog dengan kepala sekolah dan menyapa langsung para siswa di kelas.

Menurut Wamen Fajar, Sekolah Rakyat menunjukkan kehadiran negara dalam memastikan anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi yang berat tetap memperoleh kesempatan belajar, tumbuh, dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena itu, ia menyebut Sekolah Rakyat adalah inisiatif Presiden Prabowo sebagai jembatan emas bagi anak-anak untuk mengubah masa depan mereka melalui pendidikan.

“Sekolah Rakyat ini adalah jembatan emas bagi adik-adik yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar kelak menjadi orang hebat yang bisa membanggakan orang tua dan membantu sesama,” ujar Wamen Fajar.

Dialog Bersama Siswa

Dalam dialog tersebut, Wamen Fajar juga menanyakan kegiatan belajar para siswa. Salah satu siswa menjelaskan bahwa mereka sedang mempelajari koding sebagai bagian dari pembelajaran yang menyiapkan keterampilan masa depan.

Di tengah dialog, Wamen Fajar mengaku kagum dengan semangat dan cita-cita para siswa. Dalam perbincangan itu, para siswa menyampaikan berbagai impian mereka, mulai dari ingin kuliah di kampus ternama, menjadi dokter, hingga ada yang bercita-cita belajar ke Jepang dan bahkan ke Inggris untuk mendalami industri sepak bola.

“Cita-cita adik-adik ini luar biasa. Jangan pernah ragu bermimpi besar. Terus belajar, karena masa depan bisa diraih oleh siapa saja yang mau berusaha,” ujar Wamen Fajar.

Halaman:
1 2
