HOME EDUKASI SEKOLAH

Kapan Jadwal Libur Sekolah Lebaran 2026? Ini Tanggal Mulai dan Masuk Sekolah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |09:50 WIB
Kapan Jadwal Libur Sekolah Lebaran 2026? Ini Tanggal Mulai dan Masuk Sekolah
Kapan Jadwal Libur Sekolah Lebaran 2026? Ini Tanggal Mulai dan Masuk Sekolah (Foto: Freepik)
JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan jadwal libur sekolah selama periode Lebaran 2026 bagi siswa di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia.

Penetapan ini menjadi acuan bagi sekolah dalam mengatur kegiatan belajar selama bulan Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Bersama yang diterbitkan oleh Abdul Mu'ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama, serta Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan pembelajaran selama Ramadhan 1447 H/2026 M.

Dalam aturan tersebut, siswa akan mendapatkan beberapa hari libur yang bertepatan dengan momentum hari besar keagamaan serta cuti bersama.

Jadwal Libur Sekolah Lebaran 2026

Berikut rangkaian hari libur yang dapat dinikmati siswa:

  • Senin, 16 Maret 2026 – Libur sekolah
  • Selasa, 17 Maret 2026 – Libur sekolah
  • Rabu, 18 Maret 2026 – Cuti bersama Hari Raya Nyepi + libur sekolah
  • Kamis, 19 Maret 2026 – Hari Raya Nyepi + libur sekolah
  • Jumat, 20 Maret 2026 – Cuti bersama Idul Fitri + libur sekolah
  • Sabtu, 21 Maret 2026 – Idul Fitri
  • Minggu, 22 Maret 2026 – Idul Fitri (hari kedua)
  • Senin, 23 Maret 2026 – Cuti bersama Idul Fitri + libur sekolah
  • Selasa, 24 Maret 2026 – Cuti bersama Idul Fitri + libur sekolah
  • Rabu, 25 Maret 2026 – Libur sekolah
  • Kamis, 26 Maret 2026 – Libur sekolah
  • Jumat, 27 Maret 2026 – Libur sekolah
  • Sabtu, 28 Maret 2026 – Libur akhir pekan
  • Minggu, 29 Maret 2026 – Libur akhir pekan

Setelah masa libur tersebut berakhir, kegiatan belajar mengajar di sekolah dijadwalkan kembali dimulai pada Senin, 30 Maret 2026.

Jadwal ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi siswa untuk merayakan Lebaran bersama keluarga sekaligus menyesuaikan aktivitas belajar selama bulan Ramadhan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

