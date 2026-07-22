26 Siswa Indonesia Borong Grand Prix di Festival Internasional Paris 2026

JAKARTA - Generasi muda Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional melalui partisipasi aktif pada acara 38th International Competition and Festival of Folklore, Dance and Music: Etoiles de Paris yang diselenggarakan di Prancis.

​Keberhasilan ini terasa sangat istimewa karena tim yang terdiri dari 26 siswa dan dua guru pendamping menjadi satu-satunya perwakilan dari Benua Asia, bersaing ketat dengan komunitas seni dari enam negara lainnya di seluruh dunia.

Dalam kompetisi bergengsi ini, kontingen dari Indonesia membawakan beragam tarian daerah yang merepresentasikan kekayaan budaya Nusantara.

Penampilan puncak yang berhasil menyabet gelar tertinggi Grand Prix untuk kategori Main Group Performance adalah Tari "Sanghyang Geni" asal Bali yang dibawakan secara apik dan bertenaga oleh 26 penari.

​Tidak hanya di kategori grup utama, kepiawaian para siswa juga diapresiasi tinggi pada kategori kelompok kecil dan solo.