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Hari Anak Nasional 2026, Siswa Belajar Jaga Laut dan Lingkungan Pesisir

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |16:39 WIB
Hari Anak Nasional 2026, Siswa Belajar Jaga Laut dan Lingkungan Pesisir
Hari Anak Nasional 2026, Siswa Belajar Jaga Laut dan Lingkungan Pesisir (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum bagi ratusan siswa sekolah dasar di Bitung, Sulawesi Utara, untuk mengenal pentingnya menjaga kelestarian laut dan lingkungan pesisir.

Melalui kegiatan edukasi lingkungan di Pantai Tangkoko, Bitung, anak-anak mendapatkan pengetahuan mengenai ekosistem laut, terumbu karang, serta pentingnya menjaga kebersihan kawasan pesisir.

Kegiatan tersebut diikuti siswa dari sejumlah sekolah dasar di wilayah pesisir. Para peserta diajak belajar melalui aktivitas interaktif, mulai dari mengenal biota laut hingga memahami cara menjaga lingkungan sekitar.

Pengalaman Baru bagi Anak

Salah satu peserta, Noelia, siswa SD Inpres 482 Batu Putih, Bitung, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan itu memberikan pengalaman baru mengenai pentingnya menjaga lingkungan laut.

"Aku diajari cara menghargai makhluk hidup, menjaga kebersihan lingkungan, dan merawat ekosistem laut. Seru sekali! Semoga PTK bisa datang lagi ke sini untuk bikin acara seperti ini," tutur Noelia.

Kegiatan edukasi lingkungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli 2026.

Salah seorang pendamping kegiatan, Juno, mengatakan antusiasme anak-anak terlihat selama mengikuti rangkaian acara. Ia berharap kegiatan edukasi lingkungan dapat membantu meningkatkan kesadaran anak-anak terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut.

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