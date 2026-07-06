KEGIATAN MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) sering diwarnai dengan teka-teki unik. Alhasil, siswa baru harus berpikir keras.
Salah satu yang paling sering muncul adalah teka-teki tentang makanan dan minuman. Pertanyaan ini bisa membuat siswa kebingungan memecahkannya.
Karena itu, Okezone akan mengulas contoh pertanyaan teka-teki MPLS soal makanan dan minuman. Siapa tahu bisa membantu kamu.
Berikut 20 contoh teka-teki MPLS beserta jawabannya yang sering digunakan saat kegiatan MPLS:
Aku panjang, warnaku kuning, sering dikupas sebelum dimakan. Siapakah aku?
Jawaban: Pisang
Aku putih, kecil, dan biasa dimakan bersama lauk. Siapakah aku?
Jawaban: Nasi
Aku berasal dari singkong, rasaku manis dan legit. Siapakah aku?
Jawaban: Tape singkong
Aku bulat kecil dan sering ada di bakso. Siapakah aku?
Jawaban: Bakso
Aku lembut, terbuat dari telur dan gula, biasanya dikukus atau dipanggang. Siapakah aku?
Jawaban: Bolu
Aku renyah, terbuat dari singkong atau kentang, sering jadi teman santai. Siapakah aku?
Jawaban: Keripik
Aku pedas, berwarna merah, dan sering jadi lauk favorit. Siapakah aku?
Jawaban: Sambal
Aku berasal dari kedelai, sering jadi lauk bergizi tinggi. Siapakah aku?
Jawaban: Tempe
Aku berkuah, hangat, dan sering dimakan saat hujan. Siapakah aku?
Jawaban: Sup
Aku manis, dingin, dan sering dijual di pinggir jalan. Siapakah aku?
Jawaban: Es krim