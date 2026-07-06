Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

20 Contoh Teka-teki MPLS Minuman dan Makanan Lengkap dengan Jawabannya

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |18:18 WIB
20 Contoh Teka-teki MPLS Minuman dan Makanan Lengkap dengan Jawabannya
Daftar pertanyaan MPLS. (Foto: Freepik)
A
A
A

KEGIATAN MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) sering diwarnai dengan teka-teki unik. Alhasil, siswa baru harus berpikir keras.

Salah satu yang paling sering muncul adalah teka-teki tentang makanan dan minuman. Pertanyaan ini bisa membuat siswa kebingungan memecahkannya.

Ilustrasi anak sekolah

Karena itu, Okezone akan mengulas contoh pertanyaan teka-teki MPLS soal makanan dan minuman. Siapa tahu bisa membantu kamu.

Berikut 20 contoh teka-teki MPLS beserta jawabannya yang sering digunakan saat kegiatan MPLS:

Teka-Teki MPLS Makanan

Aku panjang, warnaku kuning, sering dikupas sebelum dimakan. Siapakah aku?
Jawaban: Pisang

Aku putih, kecil, dan biasa dimakan bersama lauk. Siapakah aku?
Jawaban: Nasi

Aku berasal dari singkong, rasaku manis dan legit. Siapakah aku?
Jawaban: Tape singkong

Aku bulat kecil dan sering ada di bakso. Siapakah aku?
Jawaban: Bakso

Aku lembut, terbuat dari telur dan gula, biasanya dikukus atau dipanggang. Siapakah aku?
Jawaban: Bolu

Aku renyah, terbuat dari singkong atau kentang, sering jadi teman santai. Siapakah aku?
Jawaban: Keripik

Aku pedas, berwarna merah, dan sering jadi lauk favorit. Siapakah aku?
Jawaban: Sambal

Aku berasal dari kedelai, sering jadi lauk bergizi tinggi. Siapakah aku?
Jawaban: Tempe

Aku berkuah, hangat, dan sering dimakan saat hujan. Siapakah aku?
Jawaban: Sup

Aku manis, dingin, dan sering dijual di pinggir jalan. Siapakah aku?
Jawaban: Es krim

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/624/3228533/sekolah-ut0f_large.jpg
Apakah Pra MPLS Wajib Diikuti? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/624/3227222/sekolah-LnUd_large.jpg
Kapan Masuk Sekolah Tahun Ajaran Baru 2026/2027? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/624/3225192/sekolah-gXnE_large.jpg
Sekolah Punya Peran Penting Cetak Generasi Cerdas Digital di Era Banjir Informasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/624/3224046/spmb-2Mb8_large.jpg
SPMB 2026 Ada Jalur Apa Saja? Ini Jenis Jalur, Syarat dan Kuotanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/624/3222955/wamendikdasmen-0BJE_large.jpg
Wamendikdasmen Fajar: Tak Hanya Prestasi, Karakter Siswa Juga Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/624/3222597/sekolah-stSI_large.jpg
Cara Mudah Aktivasi Pin Token SPMB Jakarta 2026
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement