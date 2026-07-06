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HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Pra MPLS Wajib Diikuti? Ini Faktanya

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |18:12 WIB
Apakah Pra MPLS Wajib Diikuti? Ini Faktanya
Apakah Pra MPLS wajib? (Foto: Freepik)
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MENJELANG tahun ajaran baru, istilah Pra MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) sering muncul. Banyak siswa baru bertanya-tanya, apakah kegiatan ini wajib diikuti atau tidak?

Pra MPLS biasanya merupakan kegiatan pendahuluan sebelum MPLS resmi dimulai. Kegiatan ini dapat berupa pengenalan awal sekolah, pengumpulan informasi administrasi, hingga persiapan teknis sebelum siswa mengikuti rangkaian MPLS.

Sepatu sekolah

1. Apa Itu Pra MPLS?

Pra MPLS adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah sebelum MPLS utama dimulai. Tujuannya adalah untuk membantu siswa baru beradaptasi lebih awal.

Lewat Pra MPLS, siswa baru bisa mengenal lingkungan sekolah. Mereka juga bisa mengetahui jadwal kegiatan MPLS, memahami aturan dasar sekolah, hingga persiapan administrasi dan perlengkapan. Namun, bentuk dan pelaksanaan Pra MPLS bisa berbeda-beda di setiap sekolah.

 

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Topik Artikel :
MPLS Pra MPLS Sekolah
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