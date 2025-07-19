Duh! Penasaran dengan Laci Meja, Kepala Siswa Nyangkut Saat MPLS

JAKARTA - Viral sebuah video memperlihatkan seorang siswa yang masih memakai tas tersebut tersangkut di laci meja sekolah. Hal ini terjadi saat berlangsungnya acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

MPLS menjadi kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menumbuhkan karakter serta profil lulusan melalui pengenalan kurikulum dan lingkungan. MPLS dirancang dengan pemahaman hak anak melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Namun, ada hal yang bikin warganet geleng-geleng kepala.

Mengutip dari akun Instagram @wonogirikita, Sabtu (19/7/2025), terlihat kepala dan leher siswa ini tersangkut sangat dalam hingga tidak terlihat. Siswa tersebut penasaran dengan isi laci. Teman-temannya yang mengkhawatirkan pun ikut menyaksikan insiden tersebut.

Tidak ambil diam, seorang guru membantu siswa yang tersangkut di laci meja ini, namun terlihat gurunya pun kesulitan untuk membantunya. Sang siswa terlihat mencoba membebaskan kepalanya sendiri di akhir video, meski perjuangannya belum membuahkan hasil.

Bukannya kasian, video ini malah menuai reaksi warganet. Mereka merasa terhibur dengan insiden tersebut.

“Seberat apa sih dekk beban pikiranmu. Sampe2 mau disimpen dilaci,” ujar @*zr*lv*n35.

“Berasa berdosa kah kalo ketawa,” ucap @n.k*nz**