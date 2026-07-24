Siswa Diajak Belajar Menjaga Lingkungan di Hari Anak Nasional 2026

JAKARTA – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 menjadi momentum untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini. Melalui kegiatan edukasi, anak-anak diajak memahami pentingnya menjaga bumi melalui kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka memperingati HAN 2026, kegiatan edukasi lingkungan digelar di dua sekolah taman kanak-kanak di Jakarta, yakni TK Bumi Patra I di Pondok Ranji dan TK Bumi Patra II di Cempaka Putih. Kegiatan tersebut melibatkan 75 siswa dan 77 orang tua pendamping.

Mengangkat tema "Aku dan Orang Tuaku Peduli Bumi", kegiatan ini mendorong keterlibatan anak dan orang tua dalam menerapkan kebiasaan ramah lingkungan, mulai dari memilah sampah, menghemat penggunaan air dan listrik, hingga memanfaatkan barang yang dapat digunakan kembali.

Rangkaian kegiatan dikemas secara interaktif melalui berbagai aktivitas edukasi. Anak-anak dikenalkan dengan pemilahan sampah organik dan anorganik melalui permainan, serta diajak memahami pentingnya menjaga lingkungan melalui dongeng interaktif bertema "Pahlawan Penjaga Bumi".

Selain itu, anak-anak bersama orang tua juga mengikuti kegiatan kreatif dengan memanfaatkan daun kering sebagai bahan kerajinan. Kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan konsep pemanfaatan kembali limbah alami melalui cara yang menyenangkan.

Sebagai bagian dari aktivitas lingkungan, para siswa juga diajak merawat tanaman melalui kegiatan penyiraman dan pemeliharaan pohon yang telah ditanam di lingkungan sekolah.

Salah satu orang tua siswa TK Bumi Patra II, Ibu Upi, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pengalaman langsung bagi anak dalam memahami pentingnya menjaga lingkungan.