Sekolah Kedinasan 2026 Kapan Resmi Dibuka? Ini Jadwal Lengkap dengan Cara Daftarnya

Sekolah Kedinasan 2026 Kapan Resmi Dibuka? Ini Jadwal Lengkap dengan Cara Daftarnya (Foto: Okezone)

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan proses Seleksi Sekolah Kedinasan 2026 akan segera dimulai. Meski jadwal pendaftaran belum diumumkan secara resmi, masyarakat, khususnya lulusan SMA/sederajat, diminta mulai mempersiapkan diri dan memantau informasi terbaru dari BKN.

Kepastian tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi BKN. Dalam unggahannya, BKN mengimbau calon peserta untuk bersiap mengikuti seleksi sekaligus menunggu pengumuman resmi terkait jadwal pendaftaran yang akan dirilis dalam waktu dekat.

Sambil menanti pembukaan seleksi, peserta dapat mempelajari alur pendaftaran serta menyiapkan dokumen yang dibutuhkan melalui portal SSCASN Sekolah Kedinasan.

Pada Seleksi Sekolah Kedinasan 2026, terdapat sembilan kementerian dan lembaga yang akan membuka penerimaan taruna maupun mahasiswa baru, yaitu:

Kementerian Keuangan RI

Kementerian Dalam Negeri RI

Kementerian Perhubungan RI

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI

Kementerian Hukum RI

Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Intelijen Negara (BIN)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Cara Daftar Sekolah Kedinasan 2026

Sebelum pendaftaran resmi dibuka, calon peserta dapat memahami tahapan registrasi yang mengacu pada mekanisme seleksi tahun-tahun sebelumnya.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal SSCASN Sekolah Kedinasan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Masuk ke portal SSCASN Sekolah Kedinasan.

Buat akun menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), alamat email aktif, dan nomor telepon.

Login menggunakan akun yang telah dibuat.

Lengkapi seluruh data diri sesuai dokumen identitas.

Pilih satu instansi dan satu sekolah kedinasan yang dituju. Setiap peserta hanya diperbolehkan mendaftar pada satu instansi.

Unggah seluruh dokumen persyaratan sesuai ketentuan instansi yang dipilih.

Periksa kembali seluruh data yang telah diisi sebelum mengirimkan formulir pendaftaran.

Cetak kartu pendaftaran sebagai bukti bahwa proses registrasi telah selesai.

Selain menyiapkan dokumen administrasi, calon peserta juga disarankan rutin memantau pengumuman resmi dari BKN maupun instansi penyelenggara. Informasi mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan, hingga tahapan seleksi akan diumumkan melalui situs resmi BKN dan kanal media sosial resminya begitu proses penerimaan dibuka.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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