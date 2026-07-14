MNC University Hadiri Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, Perkuat Wawasan Mahasiswa tentang Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA — MNC University turut berpartisipasi dalam peringatan Hari Koperasi Nasional Republik Indonesia ke-79 yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu (12/7). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman mengenai peran strategis koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta mendukung penguatan ekonomi nasional melalui gerakan koperasi.

Acara dibuka dengan sambutan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Bambang Haryadi, Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, para tokoh penting ini menegaskan pentingnya koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat sekaligus menyampaikan komitmen pemerintah dalam memperkuat koperasi melalui berbagai program, termasuk Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada tokoh dan koperasi berprestasi, serta penganugerahan gelar Bapak Penggerak Koperasi Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto oleh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Presiden Prabowo menegaskan pentingnya koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat. "Saudara-saudara, koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya orang miskin. Tapi seperti sapu lidi, satu lidi lemah. Tapi bergabung itu kekuatan, Saudara-saudara sekalian. Jangan khawatir, Gerakan Koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Kekuatan ekonomi yang tidak akan bawa uang lari dari Indonesia," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran MNC University pada kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kampus dalam memperluas wawasan sivitas akademika mengenai pentingnya koperasi sebagai salah satu penggerak pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: website: https://mncu.ac.id⁠

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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