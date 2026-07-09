Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

PELITA dan MNC University Komitmen Perkuat Pendidikan Vokasi Nasional

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |11:01 WIB
PELITA dan MNC University Komitmen Perkuat Pendidikan Vokasi Nasional
PELITA dan MNC University komitmen perkuat pendidikan vokasi nasional. (Foto: dok MNC University)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia (PELITA) yang juga Rektor MNC University Dendi Pratama menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengembangan pendidikan tinggi vokasi nasional menyusul ditetapkannya Shalfi Andri sebagai Ketua Umum PELITA Periode 2026–2027. 

Penetapan tersebut diputuskan melalui Rapat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PELITA yang diselenggarakan secara daring pada 3 Juli 2026 dan dihadiri oleh 12 perwakilan pengurus. Keputusan diambil secara aklamasi sebagai bentuk keberlanjutan kepemimpinan organisasi setelah wafatnya Ketua Umum PELITA periode 2022–2026, Akhwanul Akhmal.

Dendi Pratama menyampaikan bahwa kepemimpinan baru di bawah Shalfi Andri diharapkan mampu melanjutkan berbagai program strategis organisasi sekaligus memperkuat sinergi antara politeknik swasta, dunia industri, dan pemerintah.

"Pak Shalfi memiliki pengalaman yang panjang dalam membangun PELITA sejak awal berdiri. Kami optimistis kepemimpinannya akan semakin memperkuat kolaborasi antarpoliteknik swasta, memperluas jejaring dengan industri, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia," ujar Dendi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif PELITA Ginanjar menjelaskan bahwa penetapan Ketua Umum baru merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan program organisasi, termasuk persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PELITA 2026 dan Musyawarah Nasional (Munas) pada 2027.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/65/3228654//mnc_university-eILg_large.jpg
Rektor MNC University Resmi Dikukuhkan Jadi Pengurus Forum Rektor Indonesia, Siap Perkuat Kolaborasi Pendidikan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/65/3228446//kolaborasi_mnc_university-Q3za_large.jpeg
MNC University dan Pemkab Kotabaru Kolaborasi Luncurkan Aplikasi OPPKPKE dan Pengembangan Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/65/3227763//mnc_university-sZMQ_large.jpg
MNC University Jadi Kampus Pertama Kunjungi Cikeas Art Gallery, Mahasiswa DKV Pelajari Masterpiece SBY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/65/3227621//mnc_university_gelar_seminar_the_future_of_jakarta-Rq8j_large.jpg
MNC University Gelar Seminar The Future of Jakarta: JAKI Smart City Innovation & Digital Public Service, Kupas Inovasi Layanan Publik Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/65/3227146//mnc_university-rJuK_large.jpg
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris MNC University Jalani Asesmen Lapangan LAMDIK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/337/3226908//mnc_peduli-Ywti_large.jpg
Warga Kebon Sirih Bersyukur Dapat Bantuan dari MNC University-MNC Peduli
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement