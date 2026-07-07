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Rektor MNC University Resmi Dikukuhkan Jadi Pengurus Forum Rektor Indonesia, Siap Perkuat Kolaborasi Pendidikan Tinggi

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |12:15 WIB
Rektor MNC University Resmi Dikukuhkan Jadi Pengurus Forum Rektor Indonesia, Siap Perkuat Kolaborasi Pendidikan Tinggi
Rektor MNC University, Dendi Pratama. (Foto: MNC University)
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JAKARTA – Rektor MNC University, Dendi Pratama, resmi dikukuhkan sebagai salah satu Pengurus Forum Rektor Indonesia (FRI) Periode 2025–2026. Pengukuhan dilakukan dalam acara yang berlangsung di Hall Lantai 2 Gedung D Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Senin 6 Juli 2026.

Pengukuhan pengurus FRI dilakukan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto. Dalam kesempatan tersebut, Brian menegaskan pentingnya Forum Rektor Indonesia sebagai wadah kolaborasi antarpimpinan perguruan tinggi untuk memperkuat transformasi ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia.

1. Peran Strategis

Acara pengukuhan dirangkaikan dengan Dialog Nasional bertema "Relevansi Pendidikan Tinggi sebagai Pusat Unggulan Inovasi: Memperkuat Sinergi Akademisi, Industri, dan Pemerintah." Dalam sambutannya, Menteri Brian menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan nasional.

"Kalau kita dapati banyak persoalan, justru di situlah peran perguruan tinggi. Kita perlu melakukan banyak terobosan. Kita perlu menghasilkan karya-karya yang mampu menjadi solusi bagi bangsa," ujar Brian Yuliarto.

Mendiktisaintek juga mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat tata kelola, mempercepat hilirisasi hasil riset, serta meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dan dunia industri agar inovasi yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, penguatan internasionalisasi, riset kolaboratif, dan pengembangan teknologi berbasis hasil penelitian menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.

 

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