MNC University dan Pemkab Kotabaru Kolaborasi Luncurkan Aplikasi OPPKPKE dan Pengembangan Pariwisata

JAKARTA – MNC University bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan IA (Implementation of Arrangement), yang dilaksanakan di MNC University. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan berbasis data serta pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kotabaru, menyampaikan apresiasi kepada MNC University dan MNC Group atas terjalinnya kerja sama tersebut.

"Atas nama Bapperida Kabupaten Kotabaru, kami menyambut baik kerja sama ini sekaligus mengucapkan terima kasih kepada MNC yang telah bersedia berkolaborasi dengan kami. Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk mendukung pembangunan daerah melalui pemanfaatan teknologi dan kajian yang komprehensif," ujarnya.

Kerja sama ini berfokus pada dua aspek strategis: pertama, pengembangan aplikasi OPPKPKE sebagai dashboard data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Kedua, penyusunan kajian strategi pariwisata berbasis masyarakat Community Based Tourism (CBT) agar pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Kotabaru menjadi lebih profesional, melibatkan warga lokal sebagai pelaku utama, dan mampu mengoptimalkan potensi daerah demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).