Tuntaskan Pendidikan S1, Pratama Arhan Siap Ambil S2 Ilmu Komunikasi

PESEPAKBOLA top Indonesia, Pratama Arhan, resmi menuntaskan pendidikan S1-nya. Usai rampung S1, dia langsung menatap jenjang pendidikan berikutnya karena berencana mengambil kuliah S2.

Arhan sendiri diketahui menyelesaikan kuliah S1 di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus). Dia mengikuti prosesi wisuda ke-87 yang digelar di Hotel Patra Convention, Semarang.

1. Resmi Wisuda S1

Wisuda S1 Pratama Arhan digelar pada Rabu, 29 April 2026. Dalam momen tersebut, Arhan tampak mengenakan toga seperti wisudawan lainnya dan didampingi keluarga.

Arhan tentu mengaku lega akhirnya bisa menyelesaikan studi di tengah padatnya jadwal sebagai pemain sepakbola. Apalagi, pemain yang turut jadi langganan membela Timnas Indonesia itu juga berkarier profesional di luar negeri.

Namun, Arhan bisa menyelesaikan kuliahnya di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. Dia diketahui merupakan Angkatan 2020.