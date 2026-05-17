HOME EDUKASI SEKOLAH

10 Contoh Soal OSN IPA untuk SD 2026 dan Kunci Jawabannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |16:50 WIB
10 Contoh Soal OSN IPA untuk SD 2026 dan Kunci Jawabannya
10 Contoh Soal OSN IPA untuk SD 2026 dan Kunci Jawabannya (Foto: Freepik)
JAKARTA - 10 contoh soal OSN IPA Untuk SD 2026 dan Kunci Jawabannya. Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Sekolah Dasar menjadi salah satu ajang yang banyak diikuti siswa setiap tahunnya. Kompetisi ini menguji kemampuan peserta dalam memahami konsep sains, berpikir logis, serta menyelesaikan soal berbasis analisis.

Untuk membantu persiapan belajar, berikut beberapa contoh soal OSN IPA SD 2026 lengkap dengan kunci jawabannya. Materi yang diujikan meliputi ekosistem, energi, organ tubuh, lingkungan, hingga penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh Soal OSN IPA SD 2026

1.  Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut … 
A. ovipar 
B. vivipar 
C. ovovivipar 
D. metamorf 
Jawaban: C 

2.  Planet yang memiliki cincin yang sangat jelas dan indah adalah … 
A. Mars 
B. Jupiter 
C. Saturnus 
D. Uranus 
Jawaban: C 

3. Fungsi utama bagian akar pada tumbuhan adalah untuk … 
A. menyerap air dan mineral dari dalam tanah 
B. melakukan fotosintesis 
C. menghasilkan bunga dan buah
D. memperluas permukaan daun 
Jawaban: A 

4. Dalam daur air, peristiwa penguapan air dari permukaan laut disebut … 
A. evaporasi 
B. kondensasi 
C. presipitasi 
D. infiltrasi 
Jawaban: A 

5. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah terdapat pada … 
A. siku 
B. lutut 
C. pergelangan tangan 
D. bahu 
Jawaban: D 

