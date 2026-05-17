10 Contoh Soal OSN IPA untuk SD 2026 dan Kunci Jawabannya

JAKARTA - 10 contoh soal OSN IPA Untuk SD 2026 dan Kunci Jawabannya. Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Sekolah Dasar menjadi salah satu ajang yang banyak diikuti siswa setiap tahunnya. Kompetisi ini menguji kemampuan peserta dalam memahami konsep sains, berpikir logis, serta menyelesaikan soal berbasis analisis.

Untuk membantu persiapan belajar, berikut beberapa contoh soal OSN IPA SD 2026 lengkap dengan kunci jawabannya. Materi yang diujikan meliputi ekosistem, energi, organ tubuh, lingkungan, hingga penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh Soal OSN IPA SD 2026

1. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut …

A. ovipar

B. vivipar

C. ovovivipar

D. metamorf

Jawaban: C

2. Planet yang memiliki cincin yang sangat jelas dan indah adalah …

A. Mars

B. Jupiter

C. Saturnus

D. Uranus

Jawaban: C

3. Fungsi utama bagian akar pada tumbuhan adalah untuk …

A. menyerap air dan mineral dari dalam tanah

B. melakukan fotosintesis

C. menghasilkan bunga dan buah

D. memperluas permukaan daun

Jawaban: A

4. Dalam daur air, peristiwa penguapan air dari permukaan laut disebut …

A. evaporasi

B. kondensasi

C. presipitasi

D. infiltrasi

Jawaban: A

5. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah terdapat pada …

A. siku

B. lutut

C. pergelangan tangan

D. bahu

Jawaban: D