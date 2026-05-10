10 Bocoran Contoh Soal Koperasi Merah Putih dan Jawabannya

, Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |09:47 WIB

JAKARTA - 10 Bocoran contoh soal koperasi merah putih dan Jawabannya. Seleksi penerimaan Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Manajer Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memasuki tahapan berikutnya setelah masa pendaftaran resmi ditutup.

Peserta yang lolos seleksi administrasi nantinya akan mengikuti ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT). Jadwal pelaksanaan tes CAT dijadwalkan berlangsung mulai 5 hingga 14 Mei 2026.

Khusus untuk posisi Manajer Koperasi Merah Putih, materi ujian terdiri dari Tes Potensi Kognitif serta Tes Manajemen Koperasi.

Pada Tes Potensi Kognitif, peserta diberikan waktu sekitar 50 menit dengan nilai ambang batas minimal sebesar 110.

Sebagai bahan latihan menghadapi ujian, berikut sejumlah contoh soal Tes Koperasi Merah Putih lengkap beserta jawabannya yang disusun berdasarkan Pedoman Seleksi Pengadaan SDM KDKMP dan KNMP Tahun 2026.

Contoh Soal Koperasi Merah Putih dan Jawabannya

Pilihlah salah satu jawaban yang benar pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Apa tantangan yang biasa dihadapi koperasi di Indonesia?

A. Terlalu banyak anggota

B. Modal terlalu besar

C. Rendahnya literasi dan inovasi

D. Tidak memiliki aturan

E. Tidak memiliki tujuan

Kunci Jawaban: C

2. Apa pentingnya audit dalam koperasi?

A. Menambah anggota

B. Mengurangi pajak

C. Menjamin transparansi dan akuntabilitas

D. Menghapus utang

E. Menambah modal