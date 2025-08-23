Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

3 Contoh Teks Persuasi dalam Bahasa Jawa, Yuk Pelajari

Gilang Rian Syahputra , Jurnalis-Sabtu, 23 Agustus 2025 |14:24 WIB
3 Contoh Teks Persuasi dalam Bahasa Jawa, Yuk Pelajari
3 Contoh Teks Persuasi dalam Bahasa Jawa, Yuk Pelajari (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Teks persuasi adalah bentuk tulisan yang bertujuan untuk mengajak, membujuk, atau mendorong seseorang agar melakukan sesuatu. Dalam bahasa Jawa, teks persuasi sering dipakai untuk memberikan nasihat, ajakan, atau peringatan.

Nah, berikut ini adalah 3 contoh teks persuasi dalam bahasa Jawa sesuai tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

1. Teks Persuasi tentang Menjaga Lingkungan

"Sedulur kabeh, ayo padha njaga lingkungan ing sekitar kita. Yen lingkungan resik lan ijo royo-royo, urip kita dadi luwih sehat lan ayem. Aja nganti nguncalaké sampah sembarangan amarga bisa nyebabaké banjir lan penyakit. Yen saben wong gelem nandur wit utawa ngresiki pekarangané, bumi iki bakal tetep lestari lan nyaman kanggo anak putu kita."

2. Teks Persuasi tentang Bahaya Narkoba

"Kanca enom kabeh, aja nganti keseret nganggo narkoba. Narkoba iku racun sing bisa ngrusak pikiran lan ngrusak masa depanmu. Wong sing wis kecanduan narkoba bakal angel metu lan uripe dadi sengsara. Ayo padha ngisi wektu karo kegiatan positif kaya olahraga, sinau, utawa melu organisasi. Urip tanpa narkoba luwih sehat, luwih bahagia, lan luwih bermakna."

3. Teks Persuasi tentang Jangan Makan Sembarangan

"Para kanca, aja nganti mangan sembarangan. Mangan panganan sing ora resik bisa nggawé weteng lara lan penyakit mlebu awak. Milih panganan sehat lan resik iku penting kanggo njaga kesehatan. Ayo padha sinau disiplin mangan ing wektu sing pas lan ngindhari jajanan sing ora jelas resiké. Yen awake sehat, kita bisa luwih semangat sekolah lan kerja saben dina."

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

