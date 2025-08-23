10 Contoh Soal ANBK SMA 2025 Lengkap dengan Jawabannya

JAKARTA – Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) jenjang SMA menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kemampuan literasi dan numerasi siswa. Tahun 2025, ANBK kembali digelar dengan fokus pada pemahaman konsep, bukan sekadar hafalan.

Berikut adalah 10 contoh soal ANBK SMA 2025 lengkap dengan jawabannya yang bisa kamu jadikan bahan belajar:

1. Banyak pengguna telepon seluler di Indonesia akan mencapai angka 78,6 juta pada….

a. Tahun 2006

b. Tahun 2007

c. Tahun 2008

d. Tahun 2009

e. Tahun 2010

Jawaban: C

2. “Sebagai bagian dari program gelombang hijau, pemerintah daerah meluncurkan program berbagi payung kepada para pejalan kaki. Program ini dijalankan memasuki musim penghujan dan diterapkan saat hujan turun. Tujuan program tersebut adalah mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dari mantel plastik.”

Berdasarkan teks di atas, apa implikasi sosial budaya terhadap perilaku warga di daerah tersebut?

a. Meningkatnya konsumsi plastik

b. Menurunnya kesadaran lingkungan

c. Munculnya kesadaran berbagi dan solidaritas

d. Pemborosan sumber daya kota

Jawaban: C

3. Program berbagi payung di sebuah kota bertujuan untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Implikasi sosial budaya dari program tersebut adalah…