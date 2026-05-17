Daftar Beasiswa Mei 2026 Dalam Negeri dan Cara Daftarnya

JAKARTA - Daftar beasiswa Mei 2026 dalam negeri dan cara daftarnya. Sejumlah program bantuan pendidikan kembali dibuka pada Mei 2026 untuk mahasiswa maupun calon mahasiswa di Indonesia. Beasiswa ini tersedia untuk jenjang S1 hingga S3 dengan berbagai benefit mulai dari bantuan UKT, tunjangan hidup, hingga pelatihan pengembangan diri.

Beasiswa dalam negeri yang masih membuka pendaftaran

1. Beasiswa Sobat Bumi (Pertamina Foundation)

Program ini ditujukan bagi mahasiswa berprestasi yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan.

Jenjang: S1

Benefit: Bantuan biaya pendidikan (UKT) dan tunjangan hidup

Batas akhir pendaftaran: 31 Mei 2026

Cara daftar:

Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi Pertamina Foundation dengan membuat akun terlebih dahulu, kemudian melengkapi dokumen persyaratan yang diminta.

2. Beasiswa Indonesia Bangkit (Kemenag)