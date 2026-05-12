Josepha Alexandra Siswi yang Jawab Benar tapi Dinilai Salah Ditawari Beasiswa S1 di China

Josepha Alexandra Siswi yang Jawab Benar tapi Dinilai Salah Ditawari Beasiswa S1 di China (Foto: Youtube)

JAKARTA - Siswi SMA Negeri 1 Pontianak, Josepha Alexandra viral saat mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Jawaban Josepha pada salah satu soal dianggap salah dan mendapat nilai minus dari juri. Padahal, jawabannya sudah benar dan peristiwa ini kemudian viral.

Buntut peristiwa tersebut, Josepha kini mendapatkan tawaran beasiswa ke China dan ikatan kerja selepas kuliah usai berani menyuarakan kebenaran.

"Sebagai bentuk apresiasi, Saya juga menawarkan kepada Josepha beasiswa S1 ke Tiongkok dan mendapatkan ikatan kerja setelah selesai kuliah di sana," papar Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dilansir dari Instagramnya.

Atas kejadian ini, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyampaikan permohonan maaf atas insiden penilaian dalam final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial.

MPR Minta Maaf

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dewan juri serta sistem pelaksanaan lomba. Ia juga menyayangkan insiden tersebut dan menekankan pentingnya objektivitas juri serta respons cepat terhadap keberatan peserta di lapangan.