Semangat Sumpah Pemuda di Era Digital, MNC University Ajak Generasi Muda Berinovasi

JAKARTA – MNC University berkolaborasi dengan Global Radio Memperingati Hari Sumpah Pemuda. Keduanya menggelar talkshow bertajuk “Global Afternoon Show: Global Talk with MNC University” yang disiarkan secara langsung di Global Radio dan melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube.

Kegiatan ini mengangkat tema “Makna Sumpah Pemuda di Era Digital” dan menghadirkan tiga narasumber inspiratif dari MNC University, yaitu Dr. Tukino (Kaprodi Sistem Informasi), Verra Budhi Lestari (Dosen Sistem Informasi), serta Sahla Rizki Farhanna (Mahasiswa Sistem Informasi). Talkshow dipandu oleh host Laras Tahira dan berlangsung interaktif selama satu jam penuh, mulai pukul 17.00 hingga 18.00 WIB.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber membahas berbagai isu menarik, mulai dari perbedaan bentuk perjuangan pemuda di masa lalu dan masa kini hingga tantangan dan peluang yang dihadapi generasi muda di era digital. Talkshow ini juga menjadi wadah refleksi bagaimana semangat Sumpah Pemuda dapat diterjemahkan melalui karya, inovasi, dan kontribusi positif di dunia digital.

Dr. Tukino, Kaprodi Sistem Informasi MNC University, menegaskan pentingnya perubahan cara pandang pemuda masa kini.

“Kalau dulu pemuda bersatu untuk merdeka, sekarang pemuda bersatu untuk berinovasi. Mari jadikan Hari Sumpah Pemuda ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat berkarya, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk Indonesia,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, MNC University kembali menunjukkan komitmennya dalam membentuk generasi muda yang melek digital, kreatif, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Talkshow ini juga menjadi ajang nyata kolaborasi antara dunia akademik dan industri media dalam menghadirkan konten edukatif yang inspiratif bagi masyarakat luas.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)