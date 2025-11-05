Ratusan Pelajar se-Jabodetabek Ikuti Forum SDGs di MNC University

JAKARTA – Sekitar 200 pelajar SMA sederajat dari berbagai sekolah di Jabodetabek mengikuti Forum Pelajar SDGs Batch II yang digelar oleh Forum Maju Bersama OSIS (MBO) bekerja sama dengan MNC University, Sabtu (1/11/2025) di Auditorium Lantai 6 MNC University, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Kegiatan bertajuk Forum & Focus Group Discussion (FGD) Pelajar se-Jabodetabek ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk memahami isu-isu global dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), serta menumbuhkan kesadaran akan peran mereka dalam membangun solusi sosial di lingkungan masing-masing.

Rektor MNC University, Dr. Dendi Pratama dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas semangat para pelajar yang peduli terhadap isu-isu global melalui forum ini.

“Generasi muda bukan hanya bagian dari masa depan, tetapi bagian dari solusi hari ini. Forum seperti ini penting agar mereka dapat belajar, berdiskusi, dan beraksi untuk perubahan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor juga membuka ruang dialog dengan para pelajar dan memberikan kesempatan beasiswa hingga 100% untuk peserta terpilih yang menunjukkan komitmen tinggi dalam bidang sosial dan pendidikan.