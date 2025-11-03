MNC University dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Teken Kerjasama Penguatan Pendidikan Vokasi di Gebyar Expo SMK 2025

JAKARTA - MNC University resmi menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam ajang Gebyar Expo SMK 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.

Penandatanganan PKS ini dilakukan langsung oleh Rektor MNC University, Dendi Pratama, bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, S.Pd., M.Pd., serta disaksikan oleh ratusan peserta dari berbagai satuan pendidikan dan mitra industri.

Dalam kesempatan tersebut, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan lebih dari 300 mitra industri, yang bertujuan memperkuat jejaring dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sebagai bagian dari penguatan pendidikan vokasi di Jakarta.

Ketua Sub Kelompok Kurikulum dan Penilaian SMK, Kursus, dan Pelatihan sekaligus Pelaksana Gebyar Expo SMK, Erni Mawarni, M.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

“Melalui Expo ini, kami ingin memastikan lulusan SMK memiliki akses dan peluang nyata untuk berkembang di dunia industri maupun pendidikan tinggi, termasuk dengan kolaborasi bersama MNC University,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menyiapkan generasi emas 2045 sebagai wujud hadiah 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

“Yang harus kita lakukan saat ini adalah menyiapkan generasi emas 2045, dengan pendidikan yang lebih responsif, relevan, inklusif, inovatif, dan efektif. Pendidikan harus menjadi jalan baru untuk mendorong karir dan masa depan yang lebih baik bagi peserta didik,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa melalui Gebyar Expo SMK 2025, Dinas Pendidikan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus membuka akses seluas-luasnya bagi siswa SMK untuk mendapatkan peluang karir dan pendidikan lanjutan.

Kegiatan ini juga menghadirkan inspirasi dari alumni SMK yang kini telah berkiprah di dunia internasional, seperti Hairul Fahmi (Founder di Jepang) dan Winda (Founder di Austria) yang hadir secara daring untuk berbagi pengalaman sukses mereka.