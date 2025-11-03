Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Perkuat Kompetensi Akuntansi Berstandar Global, MNC University Gandeng Institute of Singapore Chartered Accountants

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |16:31 WIB
JAKARTA - MNC University resmi menjalin kerja sama strategis dengan Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA), organisasi profesi akuntan ternama yang membuka akses pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesional tingkat internasional bagi mahasiswa Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (MoA) berlangsung pada Selasa, 21 Oktober 2025 di MNC University, dan dihadiri oleh Mr. Tan Wei Luo selaku Managing Director – International Partnerships & Growth ISCA. Dari pihak MNC University, dokumen kerja sama ditandatangani oleh Direktur Kemitraan dan KULN, Fenny Yutika Seli. 

Dalam sambutannya, Rudy Tobing, Dekan Fakultas Bisnis dan Keuangan MNC University, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam mencetak lulusan yang berdaya saing tinggi, terutama pada posisi profesional bidang akuntansi dan keuangan di pasar global.

Melalui kerja sama ini, ruang lingkup kolaborasi meliputi penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi:
* Pendidikan: Kuliah umum, webinar profesional, Training of Trainer, dan integrasi platform digital ISCA ISCAccountify & Boardflix ke dalam kurikulum.
* Penelitian: Riset terapan dan publikasi bersama di bidang ESG, akuntansi digital, dan sustainability.
* Pengabdian kepada Masyarakat: Pengembangan Tax Center ISCA–MNCU dan literasi keuangan bagi masyarakat serta UMKM.
* Sertifikasi Profesional: Kesempatan memperoleh Sustainability Assurance Certification, Professional Business Accountant (PBA), serta Singapore Chartered Accountant Qualification (SCAQ).
* Magang & Karir Internasional bagi mahasiswa dan lulusan MNC University.

ISCA juga menyampaikan rasa optimis terhadap keberlanjutan berbagai program kolaborasi yang telah disusun. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan akuntansi di Indonesia dan meningkatkan kontribusi lulusan MNC University di sektor industri nasional maupun global.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:
Website: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

