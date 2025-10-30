MNC University Fasilitasi KOLlab Gelar ‘Mastering Social Media 1.0’ untuk Tingkatkan Kompetensi Kreator Muda

JAKARTA - MNC University kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekosistem kreatif digital dengan memfasilitasi penyelenggaraan program “Mastering Social Media 1.0”, pada Sabtu, 25 Oktober 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari KOLlab Batch 1 bertajuk #AkselerasiKonten, yang berfokus pada peningkatan keterampilan kreator muda di bidang strategi konten, manajemen media sosial, dan pengembangan personal branding di era digital.

Acara ini mencakup pelatihan, evaluasi konten, serta sesi mentoring bersama para kreator berpengalaman dengan total audiens lebih dari 76 ribu pengikut di berbagai platform media sosial. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi offline gathering yang mempertemukan kreator se-Jabodetabek, sebagai ajang berbagi pengalaman dan memperluas jejaring kolaborasi di industri kreatif.

CEO KOLlab, Farhan Ar-Raziq, menjelaskan bahwa kehadiran KOLlab merupakan respons terhadap perubahan lanskap industri pemasaran digital yang kini menuntut strategi promosi lebih personal dan autentik.

“KOLlab hadir sebagai wadah bagi kreator muda untuk berkembang. Saat ini, banyak brand membutuhkan pendekatan promosi yang lebih personal, efisien, dan relevan dengan audiens. Karena itu, kami berupaya melatih kreator agar dapat memasarkan produk dengan cara yang lebih natural sekaligus profesional. Ketika mereka siap, KOLlab akan membantu menghubungkan kreator dengan berbagai brand untuk kolaborasi yang saling menguntungkan,” ujar Farhan.

Tiga konten kreator turut hadir sebagai narasumber dan berbagi pengalaman mereka dalam mengembangkan konten kreatif:

Rizmi Alhanif, edu influencer dengan lebih dari 38 ribu pengikut di Instagram dan TikTok.