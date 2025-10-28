Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Dukung Final Lomba Retorika Battle 2025 di Muda Mudi Fest Tangerang

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |15:01 WIB
MNC University Dukung Final Lomba Retorika Battle 2025 di Muda Mudi Fest Tangerang
MNC University Dukung Final Lomba Retorika Battle 2025 di Muda Mudi Fest Tangerang (Foto: Okezone)
JAKARTA MNC University kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi dan keterampilan pelajar melalui kolaborasi bersama komunitas Tangerangers dalam penyelenggaraan Lomba Retorika Battle 2025. Babak final kompetisi ini digelar pada Jumat, 24 Oktober 2025, sebagai bagian dari rangkaian acara Muda Mudi Fest 2025 di Alun-Alun Kota Tangerang.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas komunikasi dan kemampuan public speaking di kalangan pelajar, MNC University menghadirkan dua dosen terbaiknya sebagai juri di babak final, yaitu Wida Nofiasari, M.I.Kom. dan Liena Prajogi, S.E., M.M.

Tiga tim terbaik dari sekolah-sekolah di Kota Tangerang berhasil melaju ke babak final, yakni SMAN 1 Tangerang, MAN 1 Tangerang, dan SMK PGRI 1 Tangerang. Pertandingan berlangsung sengit dalam dua babak:

  • Match pertama mempertemukan SMAN 1 Tangerang dengan MAN 1 Tangerang.
  • Match kedua mempertemukan MAN 1 Tangerang dengan SMK PGRI 1 Tangerang.

Ketua Umum Tangerangers, Johanes Vicko Manugara, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang kritis dan komunikatif.

“Event ini kami selenggarakan untuk memberikan ruang bagi para pelajar agar mampu berpikir kritis dan berani menyuarakan pendapat terkait isu-isu terbaru. Lomba debat ini menjadi wadah yang seru untuk saling bertukar pikiran, mengasah kemampuan berargumen, serta menumbuhkan kepedulian terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar mereka,” ujarnya.

