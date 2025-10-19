Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Jajaki Kolaborasi Pendidikan dengan SMA Bunda Hati Kudus Kota Wisata Bogor

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |10:33 WIB
MNC University Jajaki Kolaborasi Pendidikan dengan SMA Bunda Hati Kudus Kota Wisata Bogor
MNC University Jajaki Kolaborasi Pendidikan dengan SMA Bunda Hati Kudus Kota Wisata Bogor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC University terus memperluas jejaring kemitraan strategis di bidang pendidikan melalui kunjungan ke SMA Bunda Hati Kudus Kota Wisata, Bogor. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menjalin kerja sama di bidang pendidikan, teknologi, komunikasi, dan industri kreatif.

Tim MNC University yang dipimpin oleh tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) disambut hangat oleh Kepala Sekolah SMA Bunda Hati Kudus beserta jajaran guru. Dalam kunjungan ini, MNC University memperkenalkan diri sebagai Media and Entertainment Campus di bawah naungan MNC Group — grup media dan teknologi terbesar di Indonesia.

Kolaborasi ini membahas peluang kerja sama dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti workshop, seminar, kunjungan industri, dan program pengembangan siswa. Selain itu, MNC University juga membuka kesempatan bagi siswa untuk mengenal dunia perkuliahan lebih dekat, termasuk pemahaman tentang karier di bidang media, komunikasi, dan teknologi kreatif.

“Kami berharap kerja sama ini menjadi langkah awal untuk menciptakan program-program inspiratif yang bermanfaat bagi siswa, serta memperkenalkan dunia media dan industri kreatif secara lebih dekat,” ujar perwakilan tim MNC University.

Sementara itu, pihak SMA Bunda Hati Kudus menyambut positif kerja sama ini dan menilai MNC University sebagai mitra yang tepat dalam menghadirkan inovasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui sinergi ini, kedua institusi berkomitmen menghadirkan pembelajaran yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada dunia profesional.

Langkah kolaboratif ini menjadi bukti nyata komitmen MNC University untuk terus menghadirkan pendidikan tinggi yang modern dan terintegrasi dengan dunia industri, sejalan dengan semangat MNC Group sebagai pemimpin di bidang media, teknologi, dan entertainment di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kerja sama pendidikan, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:
Website: https://mncu.ac.id
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699/mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184262/mnc_univeristy-Eqsg_large.jpg
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/65/3182418/mnc_university-tZfP_large.jpeg
Semangat Sumpah Pemuda di Era Digital, MNC University Ajak Generasi Muda Berinovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/624/3181463/mnc_university-D9A4_large.jpeg
Ratusan Pelajar se-Jabodetabek Ikuti Forum SDGs di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/65/3181461/mnc_university-21Cr_large.jpeg
Mahasiswa MNC University Raih Juara 3 Pop Royalty Singing Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/65/3181072/mnc_univeristy-srMq_large.jpg
MNC University dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Teken Kerjasama Penguatan Pendidikan Vokasi di Gebyar Expo SMK 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement