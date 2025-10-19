MNC University Jajaki Kolaborasi Pendidikan dengan SMA Bunda Hati Kudus Kota Wisata Bogor

JAKARTA - MNC University terus memperluas jejaring kemitraan strategis di bidang pendidikan melalui kunjungan ke SMA Bunda Hati Kudus Kota Wisata, Bogor. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menjalin kerja sama di bidang pendidikan, teknologi, komunikasi, dan industri kreatif.

Tim MNC University yang dipimpin oleh tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) disambut hangat oleh Kepala Sekolah SMA Bunda Hati Kudus beserta jajaran guru. Dalam kunjungan ini, MNC University memperkenalkan diri sebagai Media and Entertainment Campus di bawah naungan MNC Group — grup media dan teknologi terbesar di Indonesia.

Kolaborasi ini membahas peluang kerja sama dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti workshop, seminar, kunjungan industri, dan program pengembangan siswa. Selain itu, MNC University juga membuka kesempatan bagi siswa untuk mengenal dunia perkuliahan lebih dekat, termasuk pemahaman tentang karier di bidang media, komunikasi, dan teknologi kreatif.

“Kami berharap kerja sama ini menjadi langkah awal untuk menciptakan program-program inspiratif yang bermanfaat bagi siswa, serta memperkenalkan dunia media dan industri kreatif secara lebih dekat,” ujar perwakilan tim MNC University.

Sementara itu, pihak SMA Bunda Hati Kudus menyambut positif kerja sama ini dan menilai MNC University sebagai mitra yang tepat dalam menghadirkan inovasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui sinergi ini, kedua institusi berkomitmen menghadirkan pembelajaran yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada dunia profesional.

Langkah kolaboratif ini menjadi bukti nyata komitmen MNC University untuk terus menghadirkan pendidikan tinggi yang modern dan terintegrasi dengan dunia industri, sejalan dengan semangat MNC Group sebagai pemimpin di bidang media, teknologi, dan entertainment di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kerja sama pendidikan, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https://mncu.ac.id



(Kurniasih Miftakhul Jannah)