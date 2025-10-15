MNC University dan Alumni Kalimantan Tengah Maju Festival Gelar Webinar Bahas Strategi Kuliah, Organisasi, dan Hidup Seimbang

JAKARTA - MNC University berkolaborasi dengan Alumni Kalimantan Tengah Maju Festival menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk “How To Survive: Strategi Kuliah, Organisasi, dan Hidup Seimbang” pada Sabtu, 11 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa baru perwakilan berbagai kampus serta siswa/i SLTA sederajat se-Kalimantan Tengah.

Webinar ini menjadi wadah pembekalan dan inspirasi bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan transisi dari dunia sekolah menuju kehidupan kampus dan organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Rektor MNC University, Dendi Pratama, hadir sebagai narasumber utama dengan topik “Smart Strategy as a Student: Level Up Skill and Mindset.”

Dalam paparannya, Dendi menjelaskan pentingnya mahasiswa memiliki strategi kuliah yang cerdas, kemampuan berorganisasi yang efektif, serta keseimbangan antara akademik dan kehidupan pribadi. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan dan pola pikir adaptif sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan kehidupan masa depan.

“Mahasiswa harus mampu mengubah tekanan menjadi peluang. Dunia kampus adalah ruang terbaik untuk belajar menghadapi tantangan, membangun jejaring, serta menemukan jati diri. Dengan strategi yang tepat, setiap mahasiswa dapat bertumbuh menjadi generasi muda yang cerdas, tangguh, dan unggul,” ujar Dendi.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta. Perwakilan Alumni Kalimantan Tengah Maju Festival menyampaikan apresiasi kepada MNC University atas dukungannya dalam menghadirkan kegiatan edukatif yang bermanfaat bagi generasi muda Kalimantan Tengah. Mereka berharap kerja sama serupa dapat terus berlanjut dan menjadi jembatan bagi para pelajar untuk mengenal lebih jauh dunia perkuliahan dan peluang karier masa depan.