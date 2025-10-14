Jessica Tanoesoedibjo Dorong Mahasiswa MNC University Miliki Growth Mindset

JAKARTA – Ketua Yayasan Hary Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, mengisi acara PKKMB MNC University yang digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Acara ini diikuti ratusan mahasiswa MNC University yang begitu antusias mendengarkan pemaparan agar siap bersaing di industri digital.

Dalam acara tersebut, Jessica Tanoesoedibjo memberikan pemaparan mengenai bagaimana cara mahasiswa bertumbuh dan mengembangkan pola pikir mereka untuk bisa menghadapi setiap tantangan yang akan datang.

“Sekarang kita melihat, terutama di dunia yang sangat cepat berkembang ini, perlu semua orang memiliki growth mindset. Jadi itu tadi yang saya tekankan untuk semua mahasiswa baru di MNC University agar mereka memiliki growth mindset,” ungkap Jessica Tanoesoedibjo kepada iNews Media Group, Selasa (14/10/2025).

Jessica mengatakan, memiliki pola pikir yang terus bertumbuh dapat menjadi bekal bermanfaat bagi para mahasiswa untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja.

Dengan pola pikir yang berkembang, mereka bisa melihat peluang dan selalu memanfaatkan kesempatan yang ada. Jessica menjelaskan, cara itulah yang membantu mahasiswa terus mengembangkan kompetensi mereka.