Mahasiswa Baru Tumbuh 5 Kali Lipat, Rektor MNC University Optimistis Wujudkan Kampus yang Berbeda

JAKARTA – Hari kedua Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) MNC University turut dihadiri Ketua Yayasan Hary Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo. Selain itu, turut hadir Rektor MNC University, Dendi Pratama.

Dalam kesempatan ini, Dendi mengungkapkan bahwa tahun ini jumlah mahasiswa baru di MNC University meningkat lima kali lipat dari tahun lalu. Menurutnya, hal ini menjadi “bahan bakar” untuk mengubah MNC University menjadi kampus yang berbeda dari kampus-kampus lainnya.

“Ini menjadi sebuah bahan bakar bagi kami untuk mengubah MNCU menjadi sebuah kampus yang berbeda dari kampus-kampus lain, di mana kami di sini berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa,” ujar Dendi.

Kampus ini berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa yang lebih berwawasan dan memiliki kemampuan sesuai kebutuhan industri. Dendi menyadari bahwa selama ini terdapat gap antara proses pembelajaran kampus dengan dunia industri.