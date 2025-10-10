Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Gelar Seminar AI untuk Guru se-DKI Jakarta

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |10:53 WIB
MNC University Gelar Seminar AI untuk Guru se-DKI Jakarta
MNC University Gelar Seminar “AI for Education” bagi Guru SKB/PKBM se-DKI Jakarta. (Foto: MNC University)
JAKARTA - MNC University kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi pendidikan melalui teknologi dengan menyelenggarakan seminar bertajuk “AI for Education” bagi para guru Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-DKI Jakarta. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 6 Oktober 2025, di MNC University Lounge, Lantai 1.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber dari MNC University, yaitu Topan Dewa Gugat, Dosen Program Studi Desain Komunikasi Visual, yang membawakan materi “Membentuk Masa Depan Kreativitas Visual di Dunia Pendidikan”, serta Verra Budhi Lestari, Dosen Program Studi Sistem Informasi, dengan topik “Meningkatkan Pendidikan dengan AI”.

Menurut Dr. Leonard Simangunsong, M.M., M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Matematika sekaligus Ketua Pelaksana kegiatan, seminar ini merupakan bentuk kolaborasi strategis antara universitas dan sekolah dalam memperkenalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) di dunia pendidikan.

“AI kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran modern. Melalui seminar ini, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi dan pemanfaatan AI secara positif, kreatif, dan etis di dunia pendidikan,” ujar Leonard.

 

Halaman:
1 2
