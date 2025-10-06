Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Jadi Tuan Rumah Anugerah Insan Layanan 2025 Bersama ASQI

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 06 Oktober 2025 |16:46 WIB
MNC University Jadi Tuan Rumah Anugerah Insan Layanan 2025 Bersama ASQI
MNC University Jadi Tuan Rumah Anugerah Insan Layanan 2025 Bersama ASQI
JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, Asosiasi Service Quality Indonesia (ASQI) menggandeng MNC University, didukung penuh oleh BCA, untuk menyelenggarakan Anugerah Insan Layanan 2025 pada Rabu, 1 Oktober 2025, bertempat di Auditorium Rajawali Lt. 6 MNC University, Jakarta.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan simbolis beasiswa kuliah penuh selama empat tahun di MNC University oleh Rektor MNC University, Dendi Pratama. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen MNC University dalam mendukung peningkatan kualitas SDM di Indonesia melalui pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Ketua Umum ASQI, Ahmad Arwani, menjelaskan bahwa Anugerah Insan Layanan bertujuan memberikan apresiasi kepada insan layanan garda terdepan yang setiap hari berinteraksi langsung dengan pelanggan.

“Para penerima penghargaan berasal dari beragam profesi pelayanan, mulai dari satpam, teller, kurir, customer service, Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), hingga train attendant. Mereka telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang berkesan (unforgettable customer experience),” ungkap Arwani.

Tahun ini, sebanyak 110 insan layanan dari berbagai institusi dan perusahaan terkemuka menerima penghargaan, di antaranya Bank Central Asia (BCA), Bank Mantap (Mandiri Taspen), Kereta Api Indonesia (KAI), Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI), Injourney Group, Tiki JNE, dan Perusahaan Gas Negara (PGN Mas).

