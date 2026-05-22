Kisah Inspiratif Ayah dan Anak Masuk UGM Berbarengan, lalu Lulus dengan Nilai Nyaris Sempurna

YOGYAKARTA — Suasana haru dan kebanggaan menyelimuti pelaksanaan Wisuda Program Sarjana Periode III Tahun Akademik 2025/2026 di Universitas Gadjah Mada pada Kamis, 21 Mei 2026. Di tengah ribuan wisudawan yang memenuhi Grha Sabha Pramana, perhatian publik tertuju pada sosok muda bernama Elvina Marla Banowati, lulusan Sarjana Kedokteran UGM yang berhasil menyelesaikan studinya dengan predikat Cumlaude dan raihan IPK 3,88.

Namun, bukan sekadar prestasi akademik Elvina yang membuat kisah ini begitu menyita perhatian. Di balik toga dan senyum bahagianya, tersimpan cerita keluarga yang begitu kuat, emosional, dan inspiratif. Elvina ternyata merupakan putri dari Dr. Ir. Lasarus Bambang S., ST., MM., IPU., CRGP., sosok yang lebih dahulu menjadi sorotan publik UGM pada April 2025 setelah dinobatkan sebagai wisudawan terbaik Program Doktor dengan raihan IPK sempurna 4,00.

Kisah mereka disebut banyak orang sebagai salah satu cerita keluarga inspiratif di lingkungan akademik UGM dalam beberapa tahun terakhir.

Masuk UGM di Hari yang Sama: Ayah Jadi Mahasiswa Doktor, Anak Jadi Mahasiswa Kedokteran

Cerita luar biasa keluarga ini bermula pada 2 Agustus 2022. Tanggal tersebut menjadi salah satu hari paling bersejarah bagi keluarga Lasarus Bambang. Pada hari yang sama, ayah dan anak itu resmi mengenakan jas almamater Universitas Gadjah Mada dan memulai perjalanan akademik mereka di kampus yang sama, meski berada pada jenjang pendidikan yang berbeda.

Di satu sisi, Dr. Ir. Lasarus Bambang S., ST., MM., IPU., CRGP. memulai langkah sebagai mahasiswa Program Doktor UGM. Di sisi lain, sang putri, Elvina Marla Banowati yang juga lulusan SMA Negeri 8 Jakarta, menjalani hari pertamanya sebagai mahasiswa baru Fakultas Kedokteran UGM. Bagi keluarga tersebut, momen itu bukan sekadar awal perkuliahan biasa. Hari itu menjadi simbol dimulainya perjuangan bersama antara ayah dan anak dalam mengejar cita-cita akademik di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Pemandangan ayah dan anak mengenakan jas almamater coklat muda atau khaki yang sama pada hari pertama kuliah menjadi kenangan yang hingga kini terus dikenang keluarga. Saat sebagian besar orang tua biasanya hanya mengantar anaknya memasuki dunia kampus, Lasarus justru ikut duduk sebagai mahasiswa baru bersama putrinya. Perjalanan unik tersebut sebelumnya sempat diungkap langsung oleh Lasarus dalam pidato wisuda doktoralnya pada April 2025 di hadapan rektor, sivitas akademika, para guru besar, serta ribuan wisudawan bersama keluarga yang memadati Grha Sabha Pramana UGM.

“Hari pertama saya mengenakan jas almamater UGM adalah 2 Agustus 2022. Di hari yang sama, anak saya juga mengenakan jas yang sama sebagai mahasiswa baru Fakultas Kedokteran UGM,” ungkap Lasarus dengan suara bergetar pada saat pidato Wisuda Doktor 23 April 2025.