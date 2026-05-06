Profil dan Pendidikan Grace Natalie yang Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Video JK

JAKARTA - Profil dan pendidikan Grace Natalie yang dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait video JK. Aliansi Ormas Islam melaporkan Grace Natalie ke Bareskrim Polri. Aliansi tersebut mengklaim terdiri dari 40 organisasi.

Direktur LBH Hidayatullah, Syaefullah Hamid, mengungkapkan laporan ini terkait dengan pernyataan dalam podcast yang diduga telah mem-framing mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK.

Menurutnya, podcast Ade Armando dan pihak lainnya telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia, dan dampaknya sudah terlihat hingga saat ini.

“Podcast mereka itu telah memantik kemarahan ataupun memberikan reaksi negatif dari kalangan saudara-saudara kita umat Kristiani yang seolah-olah menganggap Pak JK telah menistakan agama Kristen, padahal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Pak JK,” kata dia.

Profil dan Pendidikan Grace Natalie

Grace Natalie Louisa lahir pada 4 Juli 1982. Dia adalah politikus Partai Solidaritas Indonesia, mantan pewara berita, dan wartawan, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen MIND ID. Ia pernah menjadi Staf Khusus Presiden Joko Widodo. Ia juga pernah bekerja di SCTV, ANTV, dan tvOne.

Grace Natalie mengenyam pendidikan menengah atas di SMAK 3 BPK Penabur Jakarta. Setelah lulus, ia mengambil jurusan akuntansi di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (IBII). Semasa kuliah, ia kerap mengajar sebagai asisten dosen untuk sejumlah mata kuliah.

Grace juga pernah aktif sebagai guru sekolah minggu di gereja. Perkenalannya dengan dunia jurnalistik dimulai ketika SCTV menyelenggarakan kompetisi SCTV Goes to Campus untuk mencari bibit-bibit muda berbakat. Grace mengikuti kompetisi tersebut dan meraih kemenangan untuk wilayah Jakarta. Ketika ditandingkan lagi di tingkat nasional, ia menduduki peringkat lima besar. Sejak saat itu, pintu masuk ke dunia pertelevisian mulai terbuka baginya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

