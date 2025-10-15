Kadin Sampaikan Harapan untuk Generasi Muda saat PKKMB MNC University

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Andi Yuslim Patawari (AYP), menghadiri hari kedua Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) MNC University di iNews Tower, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Andi memberikan dukungannya terhadap kegiatan pengenalan kehidupan kampus.

Ia menilai MNC University memiliki nama besar yang diharapkan nantinya masyarakat bisa mempercayakan untuk 'menitipkan' anaknya menempuh pendidikan di MNCU. Andi juga memaparkan harapannya agar terjadi interaksi secara umum antara dunia kampus dengan dunia kerja.

"Tentu harapan kita bahwa masyarakat percaya menitipkan anaknya untuk melaksanakan pendidikan di MNC University. Harapannya terjadi interaksi secara umum bagaimana linear antara dunia kampus dengan dunia kerja," papar Andi.

Ia pun berharap MNC Group bisa menjadi salah satu lembaga yang terdepan untuk memaksimalkan semua potensi yang ada, terlebih di dunia animasi dan pertelevisian.

Andi juga berpesan secara khusus agar kampus ini meningkatkan kompetensi dan koneksi antara dunia kampus dan dunia kerja, sehingga diharapkan nantinya terjadi kolaborasi untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kompetensi demi kemajuan bangsa.