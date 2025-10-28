Mahasiswa MNC University Bahas Hak Cipta di Telkom University

JAKARTA — Himpunan Mahasiswa Desain dan Komunikasi (HIMA PUSAKA) MNC University menggelar kegiatan Campus Visit ke ICT Telkom University, Bandung. Kegiatan bertema “Copyright 101: Protecting Ideas, Empowering Creators” ini menghadirkan sesi Forum Group Discussion (FGD) yang membahas pentingnya pemahaman hak cipta di era digital bagi para kreator muda.

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Klub Desain Grafis ICT Telkom University. Acara diawali dengan sambutan dari kedua pihak yang menekankan pentingnya kolaborasi antar kampus dalam meningkatkan kesadaran hukum dan etika kreatif di bidang desain dan komunikasi.

Ketua HIMA PUSAKA, Valens Atila Nabhan, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa terhadap perlindungan ide dan karya.

“Banyak dari kita yang aktif berkarya di bidang desain dan komunikasi, tapi belum semuanya memahami pentingnya hak cipta. Melalui FGD ini, kami belajar bahwa menjaga orisinalitas bukan hanya soal etika, tapi juga bentuk tanggung jawab sebagai kreator,” ujar Valens.

Dalam sesi materi, perwakilan dari Klub ICT Telkom University memaparkan konsep dasar hak cipta serta peran mahasiswa sebagai kreator di era digital. Sementara itu, perwakilan HIMA PUSAKA berbagi pandangan mengenai tantangan pelanggaran hak cipta di dunia desain grafis, termasuk isu penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam karya visual.