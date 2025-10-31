Dosen MNC University Gelar Pelatihan Pemberdayaan Kader PKK di Kelurahan Karet Kuningan

JAKARTA - Tim dosen lintas program studi dari MNC University menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertajuk “Edukasi dan Pelatihan Kader PKK: Cerdas, Terampil, dan Berdaya Guna untuk Keluarga dan Masyarakat” di Kantor Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini dipimpin oleh Dr. Novita Damayanti (Prodi Sains Komunikasi) bersama Arief Yulianto (Prodi Desain Komunikasi Visual), Sestri Novia Rizki (Prodi Sistem Informasi), dan Eko Amri Jaya (Prodi Ilmu Komputer). Melalui kegiatan ini, para dosen MNC University memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kader PKK agar lebih memahami penerapan ilmu komunikasi, teknologi, dan kreativitas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah membantu kader PKK mengembangkan keterampilan berbasis keilmuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya,” ujar Dr. Novita Damayanti, Ketua Tim PkM MNC University.

Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Ibu Sri Liestiyani, Ketua TP PKK Kelurahan Karet Kuningan, yang menyampaikan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti MNC University sangat bermanfaat bagi masyarakat.