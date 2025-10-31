Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Dosen MNC University Gelar Pelatihan Pemberdayaan Kader PKK di Kelurahan Karet Kuningan

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |18:41 WIB
Dosen MNC University Gelar Pelatihan Pemberdayaan Kader PKK di Kelurahan Karet Kuningan
Dosen MNC University Gelar Pelatihan Pemberdayaan Kader PKK di Kelurahan Karet Kuningan. (Foto: MNC Univeristy)
A
A
A

JAKARTA - Tim dosen lintas program studi dari MNC University menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertajuk “Edukasi dan Pelatihan Kader PKK: Cerdas, Terampil, dan Berdaya Guna untuk Keluarga dan Masyarakat” di Kantor Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini dipimpin oleh Dr. Novita Damayanti (Prodi Sains Komunikasi) bersama Arief Yulianto (Prodi Desain Komunikasi Visual), Sestri Novia Rizki (Prodi Sistem Informasi), dan Eko Amri Jaya (Prodi Ilmu Komputer). Melalui kegiatan ini, para dosen MNC University memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kader PKK agar lebih memahami penerapan ilmu komunikasi, teknologi, dan kreativitas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah membantu kader PKK mengembangkan keterampilan berbasis keilmuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya,” ujar Dr. Novita Damayanti, Ketua Tim PkM MNC University.

Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Ibu Sri Liestiyani, Ketua TP PKK Kelurahan Karet Kuningan, yang menyampaikan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti MNC University sangat bermanfaat bagi masyarakat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184746//kampus-iNzL_large.jpg
Daftar 6 PTN yang Buka Jalur Mandiri dan Bebas Uang Pangkal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184722//mnc_sekuritas-lCfu_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas! Investasi Itu Gampang, yang Susah Konsisten, Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699//mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184672//kampus-m784_large.jpg
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/65/3184478//cuci_tangan-98Rt_large.jpg
Gerakan Cuci Tangan Cerdas Dorong Literasi Kesehatan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184262//mnc_univeristy-Eqsg_large.jpg
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement