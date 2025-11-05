Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa MNC University Raih Juara 3 Pop Royalty Singing Competition

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |10:07 WIB
Mahasiswa MNC University Raih Juara 3 Pop Royalty Singing Competition
Mahasiswa MNC University Raih Juara 3 Pop Royalty Singing Competition (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Prestasi membanggakan kembali diraih mahasiswa MNC University. Rahadi Algamar, mahasiswa Program Studi Sains Komunikasi, berhasil meraih Juara 3 dalam ajang Pop Royalty Singing Competition yang digelar pada 26 Oktober 2025 di Main Atrium GF Lippo Mall Nusantara, Semanggi, Jakarta Selatan.

Kompetisi bernuansa musik pop ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kampus dan komunitas seni di Jabodetabek. Para peserta menampilkan kemampuan vokal terbaiknya di hadapan dewan juri profesional yang menilai dari aspek teknik vokal, penghayatan lagu, serta performa di atas panggung.

Menurut Hadi, sapaan akrabnya, pencapaian tersebut tidak lepas dari kerja keras dan latihan yang konsisten, serta dukungan penuh dari berbagai pihak.

“Alhamdulillah, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sepenuhnya mulai dari orang tua, pelatih, teman-teman, hingga pihak universitas,” ujar Hadi penuh semangat.

Ia menambahkan, capaian ini menjadi motivasi besar untuk terus mengasah bakat dan menorehkan prestasi baru di masa mendatang.

