Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Dukung Penuh Atlet Muda Biliar, Beri Beasiswa hingga 100%

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |12:03 WIB
MNC University Dukung Penuh Atlet Muda Biliar, Beri Beasiswa hingga 100%
MNC University Dukung Penuh Atlet Muda Biliar, Beri Beasiswa hingga 100%. (Foto: MNC University)
A
A
A

JAKARTA - MNC University menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan atlet biliar muda dengan memberikan beasiswa bagi seluruh peserta Kejurnas Pelajar PB POBSI 2025. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Rektor MNC University Dr. Dendi Pratama dalam pembukaan Kejurnas Pelajar-Mahasiswa yang berlangsung di iNews Tower, Jakarta pada Selasa (2/11/2025).

Dr. Dendi mengatakan bahwa alasan utama MNC University mendukung kegiatan ini adalah untuk mendorong pengembangan potensi generasi muda, tidak hanya di bidang akademik tetapi juga non-akademik.

“MNC University mendukung acara ini sebagai bentuk komitmen kami untuk mengembangkan potensi generasi muda. Jadi bukan hanya di bidang akademik, tapi juga non-akademik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kampus juga telah bekerja sama dengan PB POBSI dalam penyediaan fasilitas latihan biliar yang sesuai standar federasi. Sebagai bentuk dukungan konkret, MNC University memberikan program beasiswa bagi seluruh atlet pelajar yang berpartisipasi dalam kejuaraan tahun ini.

Juara 1 dan 2 akan mendapat beasiswa 100%, juara 3 dan 4 akan mendapat 75%, dan bagi peserta lain yang tidak memenangkan juara juga tetap diberi beasiswa 50%. Beasiswa ini berlaku bagi pelajar yang akan memasuki masa kuliah beberapa tahun ke depan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925//jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186904//mnc_peduli_dan_mnc_university_gelar_literasi_ai-npM4_large.jpg
MNC Peduli dan MNC University Gelar Literasi AI, Ini Tanggapan Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186875//mnc_peduli_dan_mnc_university_latih_180_pmr_jakpus_kenali_ai-6IwS_large.jpg
MNC Peduli dan MNC University Latih 180 PMR Jakpus Kenali AI untuk Perangi Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/43/3186490//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_kejurnas_pobsi_2025_di_vision-rVZ3_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kejurnas POBSI 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186360//kepala_lldikti-Mt3F_large.JPG
Kepala LLDikti III: Perguruan Tinggi harus Berkolaborasi untuk Hasilkan Lulusan yang Kompeten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352//mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement