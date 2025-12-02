MNC University Dukung Penuh Atlet Muda Biliar, Beri Beasiswa hingga 100%

JAKARTA - MNC University menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan atlet biliar muda dengan memberikan beasiswa bagi seluruh peserta Kejurnas Pelajar PB POBSI 2025. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Rektor MNC University Dr. Dendi Pratama dalam pembukaan Kejurnas Pelajar-Mahasiswa yang berlangsung di iNews Tower, Jakarta pada Selasa (2/11/2025).

Dr. Dendi mengatakan bahwa alasan utama MNC University mendukung kegiatan ini adalah untuk mendorong pengembangan potensi generasi muda, tidak hanya di bidang akademik tetapi juga non-akademik.

“MNC University mendukung acara ini sebagai bentuk komitmen kami untuk mengembangkan potensi generasi muda. Jadi bukan hanya di bidang akademik, tapi juga non-akademik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kampus juga telah bekerja sama dengan PB POBSI dalam penyediaan fasilitas latihan biliar yang sesuai standar federasi. Sebagai bentuk dukungan konkret, MNC University memberikan program beasiswa bagi seluruh atlet pelajar yang berpartisipasi dalam kejuaraan tahun ini.

Juara 1 dan 2 akan mendapat beasiswa 100%, juara 3 dan 4 akan mendapat 75%, dan bagi peserta lain yang tidak memenangkan juara juga tetap diberi beasiswa 50%. Beasiswa ini berlaku bagi pelajar yang akan memasuki masa kuliah beberapa tahun ke depan.