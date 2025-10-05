Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Jumlah Kuota Terbaru Beasiswa LPDP 2025

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Minggu, 05 Oktober 2025 |16:44 WIB
Ini Jumlah Kuota Terbaru Beasiswa LPDP 2025
Ini Jumlah Kuota Terbaru Beasiswa LPDP 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap 1 Tahun 2025 sejak 17 Januari hingga 17 Februari 2025. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, program ini terbagi dalam tiga kelompok besar, yaitu Beasiswa Umum, Targeted, dan Afirmasi.

LPDP menegaskan bahwa prioritas pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan jenjang S2 dan S3 tetap menjadi fokus utama. Pada tahun ini, terdapat 24 jalur beasiswa yang dibuka untuk mendukung perluasan layanan dan partisipasi publik dalam memanfaatkan dana pendidikan nasional.

Kuota Dibatasi Maksimal 4.000 Penerima


Meski jumlah pendaftar meningkat tajam, kuota penerima beasiswa LPDP 2025 dibatasi hanya maksimal 4.000 awardee. Hal ini disampaikan oleh Plt. Direktur Utama LPDP, Sudarto, dalam rapat bersama Komisi XI DPR pada Selasa, 16 September 2025.

“Di tahun 2025 ini pendaftarnya ada 78.000. Tetapi yang kita terima awardee-nya maksimal hanya sekitar 4.000,” kata Sudarto.

Ia menjelaskan bahwa penurunan jumlah penerima ini terjadi karena pada tahun-tahun sebelumnya LPDP menerima jumlah awardee yang sangat banyak. Pada 2023 tercatat sekitar 9.000 penerima, dan pada 2024 sebanyak 8.000 penerima. Karena itu, pada 2025 dan 2026, penerimaan akan dibatasi lebih ketat.

Halaman:
1 2 3
