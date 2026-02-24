Apakah Penerima Beasiswa LPDP Wajib Pulang ke Indonesia? Ini Penjelasannya

JAKARTA – Penerima Beasiswa LPDP diwajibkan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Ketentuan tersebut tercantum dalam komitmen pemberkasan serta rencana kontribusi pascastudi yang harus disetujui sejak awal pendaftaran. Pelanggaran atas komitmen ini dapat berujung pada sanksi berupa pengembalian dana pendidikan secara penuh.

Merujuk informasi resmi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerima beasiswa luar negeri wajib kembali ke Indonesia paling lambat 90 hari setelah tanggal kelulusan.

Komitmen Sejak Awal Pendaftaran

Dalam proses pemberkasan, calon penerima beasiswa diwajibkan menandatangani surat pernyataan komitmen untuk kembali ke Indonesia serta menyusun rencana kontribusi di dalam negeri setelah menyelesaikan studi. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat utama seleksi.

Dengan demikian, setiap awardee telah menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban kembali dan berkontribusi di Tanah Air sejak tahap pendaftaran hingga masa studi berakhir.

Selain itu, penerima beasiswa juga wajib menjalani masa pengabdian di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2N+1) secara berturut-turut setelah lulus. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi atas pendanaan pendidikan yang bersumber dari dana publik.

Sanksi bagi Pelanggaran