Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah Penerima Beasiswa LPDP Wajib Pulang ke Indonesia? Ini Penjelasannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |10:51 WIB
Apakah Penerima Beasiswa LPDP Wajib Pulang ke Indonesia? Ini Penjelasannya
Apakah Penerima Beasiswa LPDP Wajib Pulang ke Indonesia? Ini Penjelasannya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Penerima Beasiswa LPDP diwajibkan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Ketentuan tersebut tercantum dalam komitmen pemberkasan serta rencana kontribusi pascastudi yang harus disetujui sejak awal pendaftaran. Pelanggaran atas komitmen ini dapat berujung pada sanksi berupa pengembalian dana pendidikan secara penuh.

Merujuk informasi resmi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerima beasiswa luar negeri wajib kembali ke Indonesia paling lambat 90 hari setelah tanggal kelulusan.

Komitmen Sejak Awal Pendaftaran

Dalam proses pemberkasan, calon penerima beasiswa diwajibkan menandatangani surat pernyataan komitmen untuk kembali ke Indonesia serta menyusun rencana kontribusi di dalam negeri setelah menyelesaikan studi. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat utama seleksi.

Dengan demikian, setiap awardee telah menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban kembali dan berkontribusi di Tanah Air sejak tahap pendaftaran hingga masa studi berakhir.

Selain itu, penerima beasiswa juga wajib menjalani masa pengabdian di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2N+1) secara berturut-turut setelah lulus. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi atas pendanaan pendidikan yang bersumber dari dana publik.

Sanksi bagi Pelanggaran

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/65/3203200/arya-6RZJ_large.jpg
Profil dan Pendidikan Arya Iwantoro, Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Terancam Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/65/3200265/lpdp-QvnO_large.jpg
Daftar Biaya Kuliah yang Tak Ditanggung Beasiswa LPDP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/65/3197133/lpdp-Z5gI_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap 9 Beasiswa Bundling LPDP 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/65/3195879/beasiswa-XPWH_large.jpg
Ini Prediksi Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/65/3190976/lpdp-9HTV_large.jpg
Ini Skema dan Perubahan Kuota dari LPDP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189615/lpdp-2n5K_large.jpg
Apa Itu Seleksi Substansi LPDP?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement